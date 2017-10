Dezenove municípios do norte do Paraná recebem R$ 1 milhão para novos equipamentos

Em visita a Cornélio Procópio, ministro da Saúde destacou que os recursos são fruto da economia de R$ 4 bilhões alcançada na atual gestão. A região já recebeu R$ 13,8 milhões desde 2016

Os serviços de Urgência e Emergência dos 19 municípios da Região Norte do Paraná (Amunop) vão poder contar com um reforço de R$ 1 milhão do Ministério da Saúde. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante visita ao município de Cornélio Procópio na quinta-feira (12). Os recursos anunciados poderão ser utilizados, de acordo com decisão dos prefeitos e secretários de saúde da região, para comprar novos equipamentos e materiais permanentes para os prontos-socorros das cidades.

“Vamos liberar recursos para aquisição de equipamentos, cerca de R$ 1 milhão, fruto da economia de R$ 4 bilhões que fizemos na gestão do Ministério. O importante é que, também aqui, esses recursos estão sendo bem geridos e proporcionando melhorias na saúde dos municípios.” destacou Ricardo Barros sobre a gestão da saúde nos municípios da região.

O anúncio foi feito durante encontro do ministro com os prefeitos e gestores dos municípios que participam da Associação dos Municípios do Norte do Paraná. Logo após a reunião, o ministro Ricardo Barros também visitou a 20ª Expocop, Exposição Agropecuária de Cornélio Procópio.

Desde o início da atual gestão, os municípios que integram a região já receberam R$ 13,8 milhões do Ministério da Saúde. Os recursos permitiram a habilitação e o funcionamento de novos leitos e laboratórios de órteses e próteses, aquisição de equipamentos e realização de obras de reformas ou ampliação de unidades de saúde da região. Além disso, foram habilitadas novas equipes de Atenção Básica, permitindo a ampliação da atuação das equipes de Saúde da Família em benefício da população.

Neste mês, os municípios da região também foram beneficiados com R$ 2,3 milhões anuais para custear duas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) nas cidades de Guaíra e Pato Branco. Também já haviam sido doadas três ambulâncias pelo Ministério da Saúde para renovação da frota do SAMU 192 desde 2016 para os municípios de Assaí, São Jerônimo da Serra e Uraí, que compõem a associação AMUNOP, com investimento de R$ 451,8 mil.

Além de Cornélio Procópio, que é gestor da Amunop, integram o consórcio os municípios Assaí, Bandeirantes, Congonhinhas, Itambaracá, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja, Uraí.

Murilo Caldas/Agência Saúde