Durante o Brazil Open em Londrina, cadeirantes tem a oportunidade de competir por meio de adaptações do esporte

A Federação Paranaense de Taekwondo com o apoio da Prefeitura de Londrina e a Fundação de Esportes organizaram o Brazil Open de Taekwondo 2017, realizado no Ginásio de Esportes Moringão, neste final de semana, (14 e 15 de outubro).

O evento reuniu cerca de 500 atletas de diversas regiões do Brasil, valendo pontos para o ranking estadual e nacional. Os atletas campeões acumularam pontos para participar da seletiva fechada onde define a seleção brasileira para 2018.

O Brazil Open de Taekwondo é um dos principais eventos da modalidade no país, e, na oportunidade, o esporte viu o lançamento nacional do equipamento para atletas com deficiência física (cadeirantes). O item foi desenvolvido pela Sul Sport e segue as mesmas características do utilizado pelos atletas da categoria.

Os paraatletas Marquinhos Macedo e Marcos Vinicius do halterofilismo de Londrina fizeram os testes do novo equipamento. Para Macedo é uma grande oportunidade para a inclusão dos deficientes em mais uma modalidade. "O equipamento é muito bom, de fácil manuseio, tem alguns ajustes a serem feitos porém foi uma experiência sensacional", comenta.

Para Fernando Madureira, ex-técnico da seleção brasileira de Taekwondo e presidente da Fundação de Esportes de Londrina, "mais uma vez Londrina sai na frente, lançamos no Brasileiro este ano o equipamento para deficientes visuais e agora este para deficientes físicos, estamos tentando levar o Taekwondo para outro nível com mais inclusão e a participação de todos sem exceção, com o apoio do Odair Moraes da Sul Sport acreditamos que estamos no caminho certo".

Nas disputas do Brazil Open, o Presidente da Federação Paranaense de Taekwondo, Ricardo Zimmer, elogiou o nível técnico. "Um campeonato com um nível técnico excelente, a oportunidade de dar este passo para inclusão do Taekwondo como modalidade paradesportiva e um grande número de inscritos, este foi sempre o objetivo da Federação quando promovemos os eventos".

