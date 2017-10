Secretarias de Fazenda e de Obras ganham novo ponto de atendimento na região norte

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, e o secretário municipal de Fazenda, Edson Antonio de Souza, inauguraram na última quarta-feira (11) o novo ponto de atendimento das secretarias municipais de Fazenda, Obras e Pavimentação, Trabalho, Emprego e Renda e do Procon. O espaço fica na Avenida Saul Elkind, 892. na região norte de Londrina. O atendimento ao público será de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas.

Todos os serviços disponibilizados diariamente na Praça de Atendimento da sede administrativa da Prefeitura estarão disponíveis à população como, por exemplo, a emissão de guias para adesão ao Programa de Regularização Fiscal (Profis) 2017, pagamentos de impostos como IPTU e ISS, e solicitações e ou auxílios referentes a certidões negativas, parcelamento de dívidas diversas, pedidos de isenção, transferência de imóveis, entre outros serviços.

Além disso, a partir da próxima semana, os servidores municipais do Procon e da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda também vão oferecer seus serviços. “Estamos batizando de Poupa Tempo para facilitar a vida das pessoas. É um posto avançado, onde todos os procedimentos feitos na Praça de Atendimento das secretarias de Fazenda, Obras, Trabalho e Procon terão atendimento na zona norte. É mais um serviço para a população de Londrina beneficiando-os e facilitando a vida dos cidadãos”, disse o prefeito.

Este é o primeiro espaço de atendimento da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação fora do prédio da Prefeitura. Nele, os servidores vão orientar a população da região norte. “A ideia é descentralizar o atendimento e facilitar o acesso aos munícipes daquela região, que é muito populosa. Assim, eles poderão solicitar e encaminhar seus pedidos sem ter que se deslocar até a Prefeitura”, comentou o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa.

O secretário municipal de Fazenda, Edson Antonio de Souza, explicou que o serviço municipal realizado no novo espaço já vinha sendo executado no Centro Cultural Lupércio Luppi. “Estamos transferindo o serviço para o prédio cedido pela Cohab com o objetivo de melhorar o atendimento, já que o prédio agora é climatizado. Poderemos atender a comunidade com mais qualidade e concedermos um ambiente de trabalho mais agradável ao funcionário”, disse.

Para o morador da zona norte, Luiz Cavalheiro, o espaço descentralizado facilita o atendimento ao público e economiza tempo. “Ficou bem mais cômodo. A gente estava indo na Prefeitura para ser atendido e minha mulher falou que o atendimento estava sendo feito aqui. Evitou de precisar ir até o centro. Foi bem mais cômodo”, enfatizou.

O representante de imobiliária da região, Adilson Alves Ferreira, explicou que como seu ramo de trabalho lida com liberações e documentação expedida pela Prefeitura, durante a semana, é comum os funcionários terem que ir diversas vezes ao Centro Cívico. “Às vezes, têm dias que vamos até a Prefeitura mais de uma vez. Outras vezes, você chega lá e precisa de outro documento e tem que voltar até aqui. Aqui vai facilitar muito. Vamos ter o contato mais direto e humano com os funcionários”, acredita Ferreira.

O novo ponto de atendimento foi cedido pela Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-LD), que realizou algumas adequações no local para deixá-lo apto para os trabalhos das duas secretarias municipais. O espaço recebeu pintura interna e externa, readequação de salas, instalação de ar-condicionado, além de serviços de manutenção e reparos gerais. Dessa forma, o Município consegue ampliar o leque de atendimento ao público sem ter custos adicionais para utilizar o espaço ou para a realização dos serviços diários, que serão executados por servidores lotados nas secretarias envolvidas.

