AqueleCopo dos Campeões!

Momentos marcantes precisam ser eternizados. E para marcar ainda mais o título de campeão da Copa da Primeira Liga, o Londrina Esporte Clube juntamente com o ‘Aquele Copo’ anunciam uma parceria campeã para o torcedor levar para casa um pouco mais desses momentos vivenciados em campo!

A novidade no Estádio do Café é o copo personalizado do Tubarão! O primeiro modelo será customizado com o tema do título da Primeira Liga, a mais recente conquista do Alviceleste. Outros momentos pontuais do time também serão eternizados, para que você possa adquirir e aumentar sua coleção. Serão modelos exclusivos de jogos do time para a torcida aproveitar e guardar um pouquinho mais daquela partida que poderá ficar marcada na sua memória.

A estreia do copo no Estádio do Café está marcada para esta terça-feira (17), no jogo entre Londrina e Figueirense, válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2017. Comercializado por R$ 10,00, os copos serão vendidos na rampa de acesso principal, em uma quantidade limitada de produtos.

Lembramos que a partida começa às 19h15. Então, chegue mais cedo e não fique sem o seu ‘Aquele Copo’ do Tubarão campeão da Copa da Primeira Liga! Aproveite ainda para fazer seu Happy Hour antes do jogo! E claro: se beber, não dirija.

ASCOM/LEC