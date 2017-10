Londrina Receberá um dos maiores eventos esportivos do Estado

Depois de 28 anos, Londrina volta a receber os Jogos da Juventude do Paraná (Fase Final A), será uma bela festa do esporte paranaense

Entre os dias 20 e 28 de outubro, acontece em Londrina, a Fase Final A (15 a 17 anos) dos 30º Jogos Escolares da Juventude - JOJUPs. A competição receberá mais de 5.500 mil participantes entre atletas, técnicos, arbitragem, equipe de apoio e organização.



A cerimônia de abertura será às 19:30h desta sexta-feira (20) no Ginásio Moringão, mesmo local onde será instalada a Comissão Central Organizadora (CCO).



Na semana dos jogos, o secretário do esporte e do turismo do Paraná, Douglas Fabrício, ressaltou que os JOJUPs terá seu gabinete instalado em uma das salas administrativas do Moringão.



Ao todo, 83 municípios estarão representados nesta fase final dos JOJUPs. A cidade-sede terá a maior delegação, com 466 atletas, seguida por Maringá (429) e Curitiba (368).



Serão 25 locais de competição, para 18 modalidades esportivas sendo disputadas: atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futebol, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, rugby, taekwondo, tênis, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez.



As disputas em Londrina prometem um alto nível, haja vista que os melhores atletas do estado - alguns já com conquistas nacionais - estarão presentes. E para grandes artistas é fundamental palcos à altura. “Os locais onde serão disputadas as modalidades já estão prontos para recebermos os atletas de todo o Estado”, disse Fernando Madureira, diretor presidente da Fundação de Esportes de Londrina.



Para aqueles que quiserem prestigiar o evento, além de conhecer o futuro do esporte paranaense, segue a lista dos locais de competição:



Atletismo - Pista de Atletismo da Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Badminton - Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (APCEF)

Basquete Feminino - Kilowatt Esporte Clube

Basquete Masculino - SESC Londrina Norte

Ciclismo - Autódromo Internacional Ayrton Senna

Futebol - Campo do Bairro Heimtal, Campo do Bairro da Warta, Estádio Santa Terezinha, Centro de Treinamento de Futebol do Paraná (PSTC), Campo Grêmio dos Operários, Associação dos Funcionários Municipais de Londrina, Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) e Estádio do Café.

Futsal Feminino - Unopar Kroton

Futsal Masculino - Centro Universitário Filadélfia

Ginástica Rítmica - Ginásio Moringão

Handebol - Ginásio Moringão e Lar Anália Franco de Londrina

Judô, Karatê e Taekwondo - Instituto de Ensino Superior de Londrina (INESUL)

Natação - Londrina Country Clube

Rugby e Vôlei de Praia - Lago Igapó

Tênis - Academia Point Tênis (APT)

Tênis de Mesa - Associação Cultural e Esportiva de Londrina (ACEL)

Voleibol feminino - Centro Esportivo Maria Cecília

Voleibol masculino - Escola Profissional e Social do Menor de Londrina (EPESMEL)

Xadrez - SESC Londrina Centro





Além das disputas

Em paralelo aos Jogos, acontecerão cursos e workshops em duas diferentes modalidades, organizados pelas respectivas federações: Confira:



Basquetebol - Minicurso (clínica) com capacitação técnica para técnicos, professores e formados na Educação Física e/ou que atuem em competições promovidas pela Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo (SEET) e Federação Paranaense de Basquetebol (FPRB). Data: 23 e 24 de outubro, local e horário a definir. Mais informações com Fábio Pellanda; telefone (41) 99921-5847 ou pelo e-mail fbasq23@gmail.com.

Ciclismo - Workshop para treinadores, atletas e árbitros dividido em até 4 módulos, com assuntos correlatos à modalidade, como, por exemplo, os caminhos para a solicitação de bolsas-atleta. Data: 22 de outubro, das 19h30 às 22h30. Local a definir. Mais informações com Mônica Endemann Braga; telefone (41) 99903-1230 ou pelo e-mail diretoriatecnica@fpc.esp.br.

Acompanhe todas as informações referentes aos JOJUPs na fanpage: facebook.com/jogosdajuventudeparana

As finais dos Jogos da Juventude do Paraná - JOJUPs, Divisão A, são uma realização do Governo do Paraná por meio da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo (SEET) com o apoio do município de Londrina.

Beto Pacheco e Marcelo Flessak/Asimp/SEET