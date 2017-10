Londrina: O CEAL vai promover a Semana Técnica de Engenharia

O CEAL vai promover a Semana Técnica de Engenharia e as atividades são 100% gratuitas e voltadas a profissionais e estudantes.

A Semana Técnica de Engenharia, promovida pelo Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, o CEAL, conta com palestras que impactam diretamente na vida de profissionais e estudantes da área.

Confira a programação:

- Dia 20/10: Responsabilidade Civil e Criminal no exercício das profissões, com Davi Pavan e Ética Profissional com Edgar Matsuo Tsuzuki;

- Dia 23/10: Crédito Habitacional (Caixa Econômica Federal) com Fábio Castro Campana;

- Dia 24/10: Ergonomia com Luiz Antônio Rossafa;

- 25/10: Zero Energia: os primeiros edifícios autossuficientes do Brasil com Guido Petinelli.

Todas as palestras são gratuitas e começam Às 19h no auditório do CEAL. As 18h30 haverá coffee break todos os dias. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (43) 3348-3100 ou pelo e-mail ceal-recepcao@sercomtel.com.br

CEAL: Av. Maringá, 2400

