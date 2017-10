Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 18/10/2017

Primeira Leitura (2Tm 4,10-17b)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo a Timóteo.

Caríssimo, 10Demas me abandonou por amor deste mundo, e foi para Tessalô-nica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. 11Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. 12Mandei Tíquico a Éfeso. 13Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Trôade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos.

14Alexandre, o ferreiro, tem-me causado muito dano; o Senhor lhe pagará segundo as suas obras! 15Evita-o também tu, pois ele fez forte oposição às nossas palavras. 16Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu; todos me abandonaram. Oxalá que não lhes seja levado em conta. 17bMas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças, ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente, e ouvida por todas as nações.

Responsório (Sl 144)

— Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso Reino glorioso!

— Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso Reino glorioso!

— Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam! Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder!

— Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder, de geração em geração.

— É justo o Senhor em seus caminhos, é Santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente.

Evangelho (Lc 10,1-9)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

Naquele tempo 1o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. 2E dizia-lhes: “A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita.

3Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. 4Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho! 5Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: ‘A paz esteja nesta casa!’ 6Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele; se não, ela voltará para vós. 7Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. 8Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, 9curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: ‘O Reino de Deus está próximo de vós’”.

Precisamos ser a presença de Jesus onde nós estamos

Seja presença amorosa e fecunda, seja discípulo de Jesus onde você estiver

“Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir” (Lucas 10,1).

Hoje, celebramos o evangelista São Lucas. Ele era médico, e tornou-se médico da alma, do coração, um grande discípulo, apóstolo e pregador do Evangelho. Qual é a graça que Lucas teve? A graça de ser enviado para falar e pregar em nome do Senhor e anunciar o Reino d’Ele.

Todo aquele que propõe ser discípulo de Jesus vai onde Ele deveria ir. Vai em nome de Jesus, na autoridade d’Ele, vai falar por causa d’Ele.

Precisamos ser discípulos de Jesus, precisamos ser a boca d’Ele, ser Sua voz e presença onde Ele quer se fazer presente. Sejamos essa presença amorosa e fecunda, sejamos discípulos de Jesus onde estivermos. No nosso trabalho, Jesus precisa estar, pois é para lá que somos enviados. Assim também na escola, na família, onde quer que nos encontremos.

Saiamos para o mundo, saiamos em missão. Somos enviados pelo Senhor! Se pudermos, vamos a dois – tenho certeza que, no seu trabalho, há mais alguém que é de Jesus também. Seja qual for o apostolado, exerça-o com amor.

Tenho a graça de celebrar Missas em muitos departamentos, empresas, órgãos públicos, onde as pessoas se reúnem para celebrar a presença do Senhor. Eu sempre digo: “Não é proselitismo nem espaço para ficar disputando religião. É o lugar de ser fermento, luz e a presença de Deus onde Ele quer estar. Não seja aquele que é cristão apenas quando vai à igreja”. “Quando estou na igreja, sou cristão, eu falo de Jesus. Aqui, só trabalho”.

Não! Aproveite o tempo, a oportunidade, aquela hora do almoço, da conversa. Em vez de semearem fofocas, discórdias, falar mal do patrão, da colega, falar mal do outro, anuncie Jesus, proclame o amor d’Ele, proclame que entre nós o amor d’Ele tudo vence. Caso contrário, nosso próprio ambiente de trabalho se torna o lugar mais depressivo do mundo, os lugares onde estamos se tornam um verdadeiro peso para nós.

Se levarmos Jesus para onde estamos, ali Ele se fará presente, porque somos a presença d’Ele.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo

