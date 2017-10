Município prossegue com a vacinação contra a dengue

Jovens na faixa etária de 15 a 27 anos que ainda não receberam a segunda ou terceira dose da vacina contra a dengue podem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para serem imunizados, segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. Também é possível receber as doses no posto fixo, localizado no Calçadão de Londrina, de segunda a sábado, das 9 às 17 horas.

No último final de semana, na sexta(13) e sábado (14), foram imunizadas 520 pessoas no posto fixo no Calçadão. Além disso, desde o início da campanha, iniciada no dia 20 de setembro, foram aplicadas 17.014 doses, sendo 8.118 segundas doses e 8.896 terceiras, o que representa 27,85% de cobertura da meta prevista de 61.071 doses.

Esta é a terceira etapa de vacinação contra a dengue, cujo objetivo é dar sequência ao esquema de vacinação para quem já tomou a primeira ou a segunda dose nas etapas anteriores. A campanha prossegue até o dia 27 de outubro.

A coordenadora de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, Sônia Fernandes, informou que, até agora, a procura pela vacina tem sido abaixo do esperado. “Como não estamos tendo muitos casos de pessoas com dengue, elas acabam não dando continuidade no esquema de vacinação, por acreditarem que a vacina já fez o efeito necessário. Contudo, sabemos que a imunização é considerada completa após a aplicação de três doses”, avaliou.

Segundo Sônia, as equipes das UBSs têm feito busca ativa do público-alvo em suas residências, mesmo no período noturno e aos sábados, contudo muitos jovens não são encontrados. “Algumas pessoas ficam esperando que as equipes cheguem até eles para serem imunizadas, porém solicitamos que elas não fiquem à espera das equipes e procurem as unidades de saúde para receberem a imunização”, frisou.

Outras ações – Nesta terça(17) e quarta-feira (18), das 8 às 12 horas e das 19 às 22 horas, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde volta à Universidade Norte do Paraná (Unopar) – Unidade Piza, para imunizar os universitários. Na quinta(19) e sexta-feira (20), a ação se repetirá, no mesmo horário, na Unopar - Unidade Catuaí.

Além disso, neste sábado (21), todas as UBSs da área urbana de Londrina estarão abertas em horário especial, das 8 às 17 horas, para realizar o “Dia D” de vacinação contra a dengue ao público de 15 a 27 anos de idade. Neste dia, o posto fixo no calçadão funcionará das 9 às 13 horas, seguindo o horário do comércio local.

Para ser imunizado, basta o cidadão apresentar documento de identidade, que é obrigatório, e a carteira de vacinação, se tiver. Para confirmar o recebimento das primeiras doses da vacina da dengue, aplicadas nas etapas de agosto e setembro de 2016, e em março deste ano, a população pode ligar para o Disk Dengue, pelo telefone 0800-400-1893. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. O serviço busca auxiliar aqueles que tenham perdido o comprovante de vacinação e estão em dúvida se receberam ou não a vacina.

Sobre a vacina - As doses são fornecidas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A vacina foi produzida por uma empresa francesa e aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), após 20 anos de pesquisas. A tetravalente contra a dengue protege contra quatro subtipos virais da doença.

A imunização é completa após a aplicação de três doses, com intervalo de seis meses entre elas, e não podem ser aplicadas em conjunto com vacinas para outras doenças. Ela não pode ser aplicada em gestantes; mulheres que amamentam; pessoas com baixa imunidade congênita ou adquirida; e pessoas em tratamento com corticoides em dosagens elevadas e prolongadas.

N.com