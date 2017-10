Acesf informa prazos para reformas em cemitérios municipais

A Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) informa aos concessionários que encerra, nesta sexta-feira (20), o prazo para fazer o pedido das guias de liberação de reformas nos túmulos dos cemitérios municipais da cidade. Para isso, basta retirá-la de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas, na sede da Acesf, localizada na Avenida Juscelino Kubitscheck, 2.948.

Para obter a liberação é preciso apresentar o nome completo do pedreiro que executará o serviço ou responsável pelas obras e a especificação do que será feito, além da documentação dos concessionários. As medidas atendem o artigo 338 do Código de Posturas do Município de Londrina.

As obras de reforma devem ser finalizadas até o dia 28 de outubro. Aquelas não concluídas poderão ser retomadas somente a partir do dia 3 de novembro. De 29 a 2 de novembro elas deverão ser suspensas. Exceto no dia do feriado de Finados, os londrinenses podem fazer reparos e obras nos túmulos durante todo ano. Já a limpeza e a lavagem dos jazigos poderão ser feitas até a próxima segunda-feira (30). Dúvidas podem ser sanadas pelo (43) 3372-7850 ou (43) 3372-7855.

De acordo com o superintendente da Acesf, Douglas Pereira (Tio Douglas), a expectativa é que cerca de 120 mil pessoas visitem os 13 cemitérios municipais no dia 2 de novembro. “É importante que os concessionários se atentem aos prazos para que no dia antecedente ao feriado e no dia de Finados tudo esteja limpo e transcorra tranquilamente, de forma que todos possam prestar homenagens aos seus entes queridos”, disse.

Outras ações - Para ajudar na orientação da população e na segurança, 80 atiradores do Tiro de Guerra de Londrina vão estar no dia do feriado nos cemitérios. Eles também passarão por capacitação com os agentes municipais de endemias, da Secretaria Municipal de Saúde. No curso, eles vão receber orientações sobre combate à dengue, às demais endemias e aos escorpiões; sobre a proibição da entrada de vasos de flores artificiais, embalagens de plástico e recipientes que podem acumular água parada. Ao todo, 160 atiradores vão participar.

A intenção é que eles ajudem a conscientizar a população de que esses recipientes podem ajudar na proliferação do mosquito da dengue, por isso a entrada é proibida nos cemitérios municipais.

Além disso, no feriado, todos os funcionários da Acesf estarão disponíveis à população para esclarecimentos de dúvidas e auxílio na localização dos jazigos. Eles também vão aplicar questionários aos visitantes sobre as condições e infraestrutura dos locais. Através das perguntas e respostas, os cidadãos poderão indicar os pontos considerados mais urgentes para reformas e melhorias, como a construção de muros, instalação de câmeras de segurança, pavimentação asfáltica, construção de novas calçadas, entre outras benfeitorias.

“A intenção da Acesf é avançar na qualidade do serviço funerário prestado em Londrina. Assim, contamos com a participação da população, pois as respostas dadas nos questionários serão levadas em consideração para a aplicação dos recursos financeiros da Taxa de Manutenção dos Cemitérios já no ano que vem”, explicou Tio Douglas.

Os servidores municipais da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) também farão serviços de reforço na sinalização das ruas dos entornos dos cemitérios durante a próxima semana. Nos próximos dias, deve ser publicado o edital para o credenciamento de vendedores ambulantes de velas e flores em frente aos cemitérios. A publicação vai conter todas as informações necessárias para o cadastro junto à CMTU daqueles interessados em comercializar os produtos nos dias 1º e 2 de novembro.

Durante todo o dia 2 de novembro, os agentes municipais de trânsito vão auxiliar na orientação do trânsito nas proximidades dos 13 cemitérios municipais, devido ao alto fluxo de veículos nestes locais.

Todos os cemitérios municipais da região urbana receberão missas, às 9 horas, no dia de Finados. Além disso, na entrada desses cemitérios, os vicentinos vão conversar com a população, a fim de pedir ajuda através da doação de alimentos para a confraria. Os alimentos serão destinados ao Asilo São Vicente de Paulo. Eles estarão nos cemitérios São Pedro, São Paulo, João XXIII, Saudade e Padre Anchieta, das 8h às 18h.

