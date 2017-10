Museu de Arte sedia lançamento do catálogo “Passageira 2016”

O Museu de Arte de Londrina recebe nesta quarta-feira (18), a partir das 19 horas, o lançamento do catálogo da exposição “Passageira 2016”, realizada no local entre agosto e setembro do ano passado. O catálogo, que contém fotos dos trabalhos e da própria exposição, acompanhadas de textos, será distribuído gratuitamente ao público. O museu está localizado na Rua Sergipe, 640, no centro.

A exposição “Passageira” é um projeto independente e pioneiro na cidade, que em 2016 selecionou oito artistas para exporem seus trabalhos no museu. “A proposta do projeto era que os artistas enviassem trabalhos site specific, para ocupar e ressignificar o espaço do Museu, que é um local muito forte. Recebemos mais de 100 inscrições, e os artistas selecionados trouxeram trabalhos dos mais variados tipos, criando uma exposição com bastante interação do público”, contou a organizadora do projeto, Louisa Savignon.

De acordo com Louisa, a intenção é tornar o projeto bienal, com uma edição a cada dois anos, sendo a próxima em 2018. “Passageira 2016” contou com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

N.com