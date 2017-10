Palestras alusivas ao Outubro Rosa são ofertadas na Casa da Mulher

Estão abertas as inscrições para as palestras “O que você tem feito pela sua saúde” e “Floralterapia e Cosméticos em processos pós traumáticos”, oferecidas pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), por meio da Casa da Mulher – Centro de Formação e Ações Integradas. Elas serão promovidas em uma atividade integrada, no dia 30 de outubro, das 14 às 16 horas, na Casa da Mulher, que fica na Rua Máximo Péres Garcia, 340, próximo à Avenida São João. As inscrições devem ser feitas pelo telefone 3378-0111, gratuitamente. Podem participar mulheres maiores de 18 anos, que residem em Londrina.

As temáticas abordadas nas palestras fazem alusão ao Outubro Rosa e buscam promover ações de prevenção e de cuidados à saúde da mulher. As atividades serão realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF-1), com a presença de uma psicóloga, que fará com as mulheres uma reflexão a respeito do que elas fazem pela própria saúde. Haverá também a participação do Conselho Regional de Farmácia, tratando sobre a questão dos cosméticos e contraindicações para mulheres em tratamento de doenças como o câncer. Após as palestras, será feito um debate sobre os temas com as participantes.

Casa da Mulher – O espaço é mantido pela SMPM, com o intuito de promover periodicamente ações no sentido de proporcionar capacitação profissional e autonomia financeira às mulheres em situação de vulnerabilidade. Busca-se também discutir e apresentar temas de interesse das mulheres, por meio de palestras e outras atividades.

De janeiro a setembro deste ano, a Casa da Mulher já ofereceu 113 atividades, de diversas áreas, entre oficinas, palestras e cursos, que beneficiaram mais de 1.200 mulheres. O horário de funcionamento é das 12 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. O contato pode ser feito por telefone, ou pelo e-mail: casa.mulher@londrina.pr.gov.br.

N.com