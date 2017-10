Nova subestação da Copel em Cambé entra em operação

Já está em operação a nova subestação construída pela Copel para atender a expansão de demanda por energia elétrica no município de Cambé, região Norte do Estado.

A conclusão do empreendimento triplicou a capacidade de atendimento aos parques industriais da região, beneficiando diretamente 17 mil domicílios. Este número deve aumentar nos próximos meses, quando a unidade passar a assumir parte da carga do município de Rolândia.

Para os dois municípios e também para a vizinha Londrina, a entrada em operação da nova subestação proporciona maior flexibilidade de operação do sistema de distribuição de energia, reduzindo o risco de desligamentos.

De acordo com o presidente da Copel, Antonio Sérgio Guetter, o trabalho integra um grande volume de investimentos na modernização e expansão do sistema elétrico do Paraná, na cidade e no campo. “Concluímos recentemente a linha de transmissão entre Assis e Londrina, que interliga o sistema de transmissão em alta-tensão, e agora a subestação Cambé vem reforçar a malha de distribuição para a região Norte do Paraná”, comenta.

INVESTIMENTO - As obras são resultado de um investimento de aproximadamente R$ 20 milhões, incluindo a construção da subestação, próxima ao estádio municipal no Jardim Tailândia, das linhas de transmissão para sua conexão a outras unidades em Londrina e Rolândia, e nove circuitos de distribuição encarregados pelo transporte da energia elétrica até os consumidores finais.

A nova subestação opera na tensão de 138 mil volts, com dois transformadores de capacidade de 21 MVA (megavolt-ampere), cada. Já na fiação elétrica da cidade foram substituídos 10 quilômetros de cabos convencionais por tecnologia de rede compacta, e construídos outros 10 quilômetros de novas redes, o que contribuirá para a redução da frequência e duração de eventuais interrupções no fornecimento de energia.

AEN