Subindo degraus: Tubarão vence Figueirense e já é o oitavo da Série B

Se o objetivo é deixar o time na melhor colocação possível, a equipe principal do Londrina Esporte Clube vai dando conta do recado. Na noite desta terça-feira (17), o Tubarão venceu o Figueirense por 1 a 0, no Estádio do Café, e subiu para a oitava colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Gol de Carlos Henrique, aos 28 minutos do primeiro tempo.

Resultado que mantém o Alviceleste distante da zona de rebaixamento e vivo na luta pelo acesso à Série A. Com 43 pontos, o LEC está a nove da zona de acesso à primeira divisão, composta hoje por Internacional (58 pontos), América Mineiro (55), Ceará (54) e Paraná Clube (52).

Com 27 pontos ainda a serem disputados, o Figueirense é o 15º (35 pontos). Luverdense (35), Santa Cruz (30), Náutico (27) e ABC (22) estão na zona de rebaixamento à Série C.

Diante de um Figueirense bem armado defensivamente, o Londrina foi quem tomou a iniciativa do jogo. Ao final da partida, praticamente dominou todos os fundamentos – passes (94% a 88% de acertos), finalizações (19 contra cinco) e posse de bola (50,2 contra 49,8) estão entre eles.

O gol da vitória veio ainda no primeiro tempo, aos 28 minutos. A jogada trabalhada começou com Negueba pelo meio. O passe do camisa 10 encontrou Romulo, que chutou para a defesa parcial do goleiro do time catarinense. A bola já parecia tomar o caminho das redes, mas na dúvida o atacante Carlos Henrique apareceu para completar para o gol.

Na etapa final, o Figueira até saiu para o ataque em busca do empate. As bolas levantadas na área alviceleste eram o principal objetivo. Mas a defesa londrinense vive um mês de outubro em que, somando com o este último, já conseguiu sair de campo sem sofrer gols em três dos quatro jogos que fez.

Lá na frente, o melhor ataque da Série B – agora com 47 gols em 30 partidas –acabou não conseguindo converter as oportunidades em uma vantagem ainda maior no placar. Em uma delas, Negueba chegou a acertar o travessão. Então, o resultado terminou mesmo em 1 a 0 para o LEC, que ainda sonha na competição.

ASCOM/LEC