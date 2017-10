Londrina: Curso ensina técnicas de saneamento ecológico

Utilizando os princípios da permacultura, aulas serão ministradas nos próximos dias 21 e 22, no Sítio Flora Brasilis, na Warta

Com a proposta de incentivar a cultura do desenvolvimento sustentável, o Sítio Flora Brasilis, localizado no distrito da Warta (PR 445 Km 58), realiza nos dias 21 e 22/10, o primeiro curso de Permacultura e Saneamento Ecológico, destinado a produtores rurais, técnicos, estudantes e a comunidade em geral. O objetivo é capacitar o participante a criar sistemas produtivos e sustentáveis de saneamento descentralizados, baseados nos princípios de desenho da Permacultura.

A busca de formas alternativas de produção agrícola tem norteado as ações no sítio, onde a agricultura vem sendo praticada em seus diversos aspectos, em especial com respeito e equilíbrio à natureza. Os conceitos que direcionam essas ações vêm da agroecologia, da permacultura e de sistemas agroflorestais que englobam técnicas de manejo sustentáveis.

A intenção é fazer da propriedade um ambiente de difusão desta cultura de sustentabilidade através de cursos de abordagem específica, como este de Saneamento ecológico, que será realizado agora, e vivências, que transpareçam um estilo de vida sustentável, propiciando ao participante enriquecimento das relações humanas e de sua interação com o meio em que vive.

De acordo com o proprietário do Sítio Flora Brasilis, Max Mertzig, este é o primeiro curso de vários outros que serão realizados na propriedade. Ministrado pela engenheira ambiental, Adriana Galbiati, que também é mestra em Tecnologias Ambientais, o conteúdo inclui princípios da permacultura e do saneamento ecológico, características e tratamento de águas cinzas e negras, manejo de matéria orgânica e a implantação de um tanque de evapotranspiração (TEvap) e um círculo de bananeiras para tratamento de águas servidas.

“A bacia de evapotranspiração e o círculo de bananeira são estratégias de destinação de baixo impacto dos efluentes domésticos”, explica Max. A ideia, segundo ele, é continuar com a realização deste modelo de curso, abordando os demais temas recorrentes desta linha de pensamento, como a produção de alimentos saudáveis, manejo da água e da energia, e das bioconstruções. As vagas são limitadas.

Como chegar

Sítio Flora Brasilis – Distrito da Warta – PR 445 Km 58.

A partir do trevo da Warta, siga por 2 Km no sentido Sertanópolis/Assis. Passe pelas Tortas alemãs-Strassberg e o posto de combustíveis ao lado. Entre na primeira a esquerda após o posto (+/- 100 metros). Siga no carreador por 700 metros até a primeira casa.

Vera Barão/Asimp