Liq abre vagas em Londrina

A Liq, empresa de customer experience que por meio de soluções all-line (varejo, voz, chat, email, digital, etc) aproxima as marcas de seus consumidores, está com processo seletivo aberto para preenchimento de 120 vagas em Londrina. As vagas são para o cargo de Atendente Júnior, e não é necessária experiência prévia. As oportunidades são, preferencialmente, para o período da tarde e noite. Para se candidatar, é preciso ter idade mínima de 18 anos, ensino médio completo e conhecimentos básicos de informática.

Os interessados devem realizar o agendamento dos processos seletivos pelo site da Liq, na aba Trabalhe Conosco: vagas.liq.net.br.

Além do salário, a empresa oferece vale transporte, vale alimentação, assistência médica, odontológica e seguro de vida. A companhia também investe em programas de desenvolvimento profissional e convênios educacionais com instituições de ensino de todo o País.

“A Liq investe constantemente em programas educacionais. E, para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, além de proporcionar a oportunidade de impulsionar a carreira, a empresa oferece treinamentos específicos de capacitação”, reforça Andrei Passig, diretor de Recursos Humanos da Liq.

A empresa é uma das maiores empregadoras do Brasil e conta com mais de 50 mil colaboradores em 10 Estados. As oportunidades em aberto despertam o interesse, principalmente, de candidatos jovens em busca do primeiro emprego e de profissionais que procuram recolocação no mercado de trabalho.

“A empresa trabalha com times multidisciplinares para trazer, além do olhar individual das disciplinas, uma visão integral ao relacionamento e, com isso, pode impulsionar a criação de soluções mais relevantes. Desde 2016, a empresa implementou o programa Trilha de Carreira, que tem como objetivo apresentar as diversas possibilidades de crescimento dentro da companhia. A ação tem parceria com mais de 130 instituições de ensino do Brasil, o que auxilia no oferecimento de bolsas de estudo e descontos em cursos de graduação, pós-graduação, informática, profissionalizantes e de idiomas, ” finaliza Passig.

Asimp/Liq