A Cia L2 de dança teatro apresenta o espetáculo “Baseado em Afetos Reais” que será realizado na Divisão de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Londrina (UEL) nos dias 21 e 22 de Outubro.

O espetáculo “Baseado em Afetos Reais” vem para Londrina através da parceria entre a Cia L2, a Divisão de Artes Cênicas UEL e o Núcleo de Pesquisa em Expressão Corporal (NPEC) DE Assis-SP.

Baseado em Afetos Reais tem como espinha dorsal o possível idílio entre dois dos maiores ícones artísticos de todos os tempos, Federico García Lorca e Salvador Dalí.

Fugindo de reducionismos homoeróticos e de transliterações paradigmáticas, o NPEC e seus autores-diretores construíram cenas a partir das corporeidades presentificadas, epitomando partituras cheias de fisicalidade, que dialogam com as vanguardas artísticas nascentes da primeira metade do sec. XX: um cortejo elegíaco que sugere o regionalismo flamenco de Lorca; um aglomerado de corpos que lembram Guernica; um quadril que se insinua já fora do toureador aqui, ombros parelhos não mais militares agora carentes de escora ali, mãos espalmadas, outrora ocupadas com leques e castanholas vão agora tateando a baioneta. Ilustrações sumamente referentes deflagram o psicodrama: amor e morte juntos tornam-se os mais democráticos fenômenos humanos.

https://www.facebook.com/events/291242751375448/

Realização:

Cia L2

Divisão de Artes Cênicas.

NPEC – Núcleo de Pesquisa em Expressão Corporal (Assis-SP)

Náthali Abatti/Asimp