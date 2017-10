UTFPR Câmpus Londrina promove XXII Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR Câmpus Londrina) promove entre os dias 18 e 20 deste mês o XXII Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (SICITE). O evento, que é anual, é promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), pelas diretorias de Pesquisa e Pós-Graduação e pelo Comitê Interno PIBIC/PIBITI.

O seminário visa a divulgação dos resultados dos trabalhos de iniciação científica e tecnológica desenvolvidos por alunos bolsistas e voluntários no âmbito dos programas apoiados por agências de fomento.

A abertura do evento ocorrerá na próxima quarta-feira, às 19h, no Cine Teatro Ouro Verde. A solenidade será abrilhantada pela apresentação musical de dois talentos regionais: a cantora Catarina Estralioto, finalista do programa The Voice Kids, e do Grupo Ishindáiko, que irá realizar a apresentação “o Soar dos tambores Japoneses”. Na ocasião, também será proferida a palestra “A iniciação científica: formação de novos quadros para CT&I”, pela Dra. Sofia Daher Aranha, analista em Ciência & Tecnologia do CNPq.

Durante o Seminário, nas sessões de apresentação de trabalhos e pôsteres, serão apresentados mais de 900 trabalhos resultantes de pesquisas desenvolvidas na UTFPR. Confira mais informações!