UTFPR Câmpus Londrina promove Seminário de Extensão e Inovação

Entre os dias 23 e 24 de outubro, a UTFPR Câmpus Londrina sediará a VII edição do SEI - Seminário de Extensão e Inovação da UTFPR.

O Seminário, que é promovido e organizado pela Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias e Diretorias de Relações Empresariais e Comunitárias dos Câmpus, visa divulgar ações de extensão, cultura e inovação realizadas nos 13 câmpus da UTFPR.

A abertura do evento ocorrerá na próxima segunda-feira (23), às 19h30, no Centro de Convenções do Aurora Shopping. A solenidade será abrilhantada pela apresentação do Coral da Copel. Na ocasião, também será proferida a palestra “As metas sócio-econômicas denominadas ODM e ODS e os desafios postos ao desenvolvimento humano sustentável”, pela Profa. Maria José de Resende, da UEL.

Na programação estão previstas diversas atividades voltadas à extensão universitária, tais como: oficinas, minicursos, palestras, atividades culturais, mesas redondas e apresentação das atividades de extensão (comunicação oral e pôsteres).

Os minicursos que ainda dispõem de vagas são:

- Reforma do Ensino Médio: Uma Medida de Urgência ou Uma Urgência na Medida?

Prof. Dr. Alexandre Luiz Polizel (UEL) e Profª. Drª. Bruna Adriane Fary (UTFPR) - Local: Sala B205 - 30 Vagas



- Capacidade Cognitiva e Intuitiva Frente a um Mercado Disruptivo

Daniel Martins Mendonça (Sebrae) - Local: Sala A102 - 30 vagas



- Recursos Públicos para Financiar o Empreendedor Tecnológico

Prof. Carlos Alberto Ribas (UTFPR) - Local: A103 - 40 vagas



- Curricularização da Extensão

Profa. Dra. Ângela Maria de Sousa Lima (UEL) - Local: Auditório do Câmpus Londrina (Bloco B) - 80 vagas. Logo após a palestra haverá uma mesa redonda sobre o assunto.

- Empreender é Criar Cultura

Jeison Arenhart De Bastiani (ForLogic Software) - Local: B206



- Elementos para elaboração e desenvolvimento de ações de extensão e o impacto na formação do estudante - Profa. Dra. Marquiana de F. Vilas Boas Gomes (UNICENTRO) - Local: Auditório do câmpus Londrina (Bloco B) - 80 vagas

As inscrições são gratuitas. Para mais informações, entre em contato com o departamento de extensão pelo e-mail depex-ld@utfpr.edu.br ou acesse o site https://eventos.utfpr.edu.br//sei/sei2017.