Exportação de frutas tem destaque em missão à Espanha

Potencial do segmento é colocado nas negociações, já que o Brasil é o terceiro maior produtor do mundo. Novacki tem encontros de governo e abre o pavilhão brasileiro da feira Fruit Attraction

Em missão oficial à Espanha, o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novacki, viajou, nta segunda-feira (16), ao país com objetivo de aumentar o comércio bilateral e atrair investimentos para setores-chaves do agronegócio brasileiro. O setor de fruticultura é um dos prioritários, tendo em vista o potencial exportador, já que o Brasil é o terceiro maior produtor mundial nesse segmento, depois da China e da Índia, mas exporta apenas 2,5% do que produz.



“Precisamos melhorar nossa posição no mercado de frutas. O mercado internacional é imenso e estamos aqui para dizer ao mundo que as frutas brasileiras são de altíssima qualidade e precisam ser mais conhecidas”, afirmou Eumar Novacki, em seu primeiro dia de viagem.



Aumentar a participação do segmento na balança do agronegócio, segundo ele, ajudará a atingir a meta de elevar a participação brasileira no agro mundial de 7% para 10%, em cinco anos.



O país ocupa a 15ª posição no ranking de exportação de frutas. A expectativa é que o Brasil dobre a produção de frutas em cinco anos e aumente em, pelo menos 50%, o volume de exportações em dois anos.



Dados contidos no Plano Nacional de Desenvolvimento da Fruticultura, que está sendo elaborado pelo Mapa em parceria com o setor privado, revelam o destaque de países vizinhos como o Chile e o Peru no comércio internacional de frutas, alcançando resultados superiores ao brasileiro. O Brasil exportou US$ 836 milhões, em 2016, enquanto o Peru chegou a US$ 2,4 bilhões e, o Chile, a US$ 4 bilhões, tendo ambos áreas de cultivo menores.



A dimensão do Chile equivale ao do estado brasileiro da Bahia. O Peru tem território de 1,285 milhão de km², bem menor que o Brasil (8,5 milhões de km²), mas exporta quatro vezes mais frutas e deu esse salto em seis anos, quando o volume exportado ainda equivalia a US$ 600 milhões.



Feira



Novacki participará da feira Fruit Attraction 2017, uma das principais portas de entrada do mercado europeu de frutas e vegetais. O Brasil participa como convidado oficial da organização do evento.



E se reunirá com os principais importadores e distribuidores de frutas brasileiras na Europa. Irá ao Encontro Empresarial Espanha-Brasil, no Global Fresh Market Forum da feira Fruit Attraction, além de encontrar-se com o presidente do Porto de Las Palmas, Luis Ibarra Betancort



A agenda do secretário-executivo na Espanha inclui reuniões bilaterais com o secretário geral de Agricultura e Alimentação, Carlos Cabanas Godino, e com a ministra da Agricultura, Pesca, Alimentação e Meio Ambiente, Isabel García Tejerina.



Consumo interno

No Dia Mundial da Alimentação, comemorado nesta segunda-feira, a importância do consumo de frutas e também de hortaliças foi destacado pelo programa Hortifruti Saber & Saúde. Pesquisa inédita do instituto Datafolha revelou que apenas quatro em cada dez pessoas no país comem esses alimentos diariamente. Considerando recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), que indica ingestão mínima de 400 gramas (ou cinco porções) por dia, a pesquisa indica que 40% da população somente seguiria a orientação.

Asimp/Mapa