Sesi incentiva a leitura por meio do projeto Histórias para Todos

Edição de outubro oferece sessão de contação de história com entrada franca na Arena Arte e Cultura de Arapongas

Uma das formas mais prazerosas de conduzir a criança à apreciação da literatura é por meio da arte de contar histórias. Pensando nisso, o SESI Cultura Paraná desenvolveu o projeto “Histórias para Todos”. Por meio dele, obras da literatura nacional e internacional ganham vida e encantam crianças e adultos. No mês de outubro, a ação que acontece na Arena Arte e Cultura do Sesi Arapongas (Avenida Maracanã, 3260 – Vila Bernardes) apresentará a história de Tainakan, que será narrada pela contadora de histórias Dani Fiorucci no dia 21.

Iamerô é apaixonada por Tainakan, a grande estrela brilhante do céu que desce à Terra na forma de ancião. O que Iamerô não esperava, é que a sua estrela amada fosse tão linda no céu e tão velho na Terra. É dessa forma que começa a história da origem da agricultura pelo imaginário do povo indígena Karajá e que será narrada por Dani Fiorucci.

Há mais de 15 anos, Dani Fioruci desenvolve ações voltadas às artes, à cultura popular, à infância e à formação de educadores. Ela é formada em pedagogia pela Universidade Estadual de Londrina e cursa especialização em Literatura Infantil e Contação de Histórias pela Fatum Educacional.

Asimp/SESI