Templo da Paz: 28 anos de peregrinação ecumênica

Peregrinar para ser feliz

Peregrinos de diferentes partes do Brasil e do mundo preparam-se anualmente, no mês de outubro, para professar sua fé no Templo da Boa Vontade (TBV), localizado em Brasília/DF. Pessoas de todas as tradições espirituais e filosofias de vida existentes, inclusive as nãoreligiosas também têm a oportunidade de vivenciar momentos de Paz e reflexãoem seus ambientes, nos quais a cultura, a arte e a ecologia estão lado a lado com a Espiritualidade Ecumênica.

Motivados pelo sentimento de devoção, os peregrinosadentrama Nave, ambiente principal do TBV. O piso em forma de espiral faz com que as pessoas percorram um trajeto iniciado pela faixa na cor escura, passando pelo Cristal Sagrado — localizado no topo da Pirâmide, que emana as boas energias e purifica o ambiente — e retornando pela cor clara.

Outro espaço dedicado ao recolhimento espiritual é a Sala Egípcia. Destinada ao silêncio e à meditação, traz o fascínio dessa exuberante civilização. Quem tem o privilégio de visitá-la, encontra histórias e ensinamentos do antigo Egito unidos à Paz e tranquilidade que o ambiente emana.

No subsolo do TBV, encontra-se a Mandala, obra da artista plástica alemã UlaHaensell (1938-1992) idealizada especialmente para representar o Ecumenismo Total, proposto pela Legião da Boa Vontade (LBV). A Fonte Sagrada é também um dos ambientesbastante frequentados, pois abre lugar àNatureza, demonstrando a importância da água na vida de cada ser humano.

As comemorações do 28º aniversário do monumento terão início no dia 30 de setembro. Neste ano, as festividades têm como tema“Em Jesus, o roteiro da felicidade” e incluem uma programação cultural bem variada com exposições, espetáculos musicais, apresentação de corais, reuniões de meditação, preces de hora em hora e palestras.

O Templo da Paz é uma das Sete Maravilhas de Brasília e é considerado o monumento mais visitado da capital federal, recebendo por ano mais de um milhão de pessoas, segundo dados oficiais da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF).

Você também já pode se preparar para esse momento especial. Informe-se diretamente no Templo da Boa Vontade na Quadra 915 Sul em Brasília/DF, pelo telefone (61) 3114-1070 ou acesse www.boavontade.com.

Asimp/LBV

Peregrinar para ser feliz

Peregrinos de diferentes partes do Brasil e do mundo preparam-se anualmente, no mês de outubro, para professar sua fé no Templo da Boa Vontade (TBV), localizado em Brasília/DF. Pessoas de todas as tradições espirituais e filosofias de vida existentes, inclusive as nãoreligiosas também têm a oportunidade de vivenciar momentos de Paz e reflexãoem seus ambientes, nos quais a cultura, a arte e a ecologia estão lado a lado com a Espiritualidade Ecumênica.

Motivados pelo sentimento de devoção, os peregrinosadentrama Nave, ambiente principal do TBV. O piso em forma de espiral faz com que as pessoas percorram um trajeto iniciado pela faixa na cor escura, passando pelo Cristal Sagrado — localizado no topo da Pirâmide, que emana as boas energias e purifica o ambiente — e retornando pela cor clara.

Outro espaço dedicado ao recolhimento espiritual é a Sala Egípcia. Destinada ao silêncio e à meditação, traz o fascínio dessa exuberante civilização. Quem tem o privilégio de visitá-la, encontra histórias e ensinamentos do antigo Egito unidos à Paz e tranquilidade que o ambiente emana.

No subsolo do TBV, encontra-se a Mandala, obra da artista plástica alemã UlaHaensell (1938-1992) idealizada especialmente para representar o Ecumenismo Total, proposto pela Legião da Boa Vontade (LBV). A Fonte Sagrada é também um dos ambientesbastante frequentados, pois abre lugar àNatureza, demonstrando a importância da água na vida de cada ser humano.

As comemorações do 28º aniversário do monumento terão início no dia 30 de setembro. Neste ano, as festividades têm como tema“Em Jesus, o roteiro da felicidade” e incluem uma programação cultural bem variada com exposições, espetáculos musicais, apresentação de corais, reuniões de meditação, preces de hora em hora e palestras.

O Templo da Paz é uma das Sete Maravilhas de Brasília e é considerado o monumento mais visitado da capital federal, recebendo por ano mais de um milhão de pessoas, segundo dados oficiais da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF).

Você também já pode se preparar para esse momento especial. Informe-se diretamente no Templo da Boa Vontade na Quadra 915 Sul em Brasília/DF, pelo telefone (61) 3114-1070 ou acesse www.boavontade.com.

Asimp/LBV