Faculdade Pitágoras lança curso de Biomedicina

Prova do vestibular acontece neste sábado, dia 21, às 14h

Neste sábado, dia 21, às 14h, a Faculdade Pitágoras de Londrina realiza a primeira prova do Vestibular 2018, oferecendo aos candidatos, uma grande novidade na área da saúde, o curso de Biomedicina. Os interessados podem concorrer a bolsas de estudo de 50% e 100%, que serão concedidas aos primeiros colocados na prova.

A Pitágoras também possui dezenas de cursos de graduação nas áreas de exatas, humanas e sociais aplicadas, e ainda cursos tecnólogos com menor duração. Para atender os novos desafios da educação, a faculdade trabalha com o modelo de sala de aula invertida, no qual o estudante é protagonista do processo de ensino aprendizagem. Para fomentar a empregabilidade, a instituição oferece a todos os estudantes matriculados o Canal Conecta, plataforma gratuita de empregos com mais de 4,5 mil empresas cadastradas e cerca de 40 mil vagas anunciadas.

No site www.vestibularja.com.br, os candidatos encontram a ficha de inscrição, o edital do processo seletivo e a relação dos cursos disponíveis. Os interessados também podem se inscrever pelo telefone (43) 3373-7370, pelo whats (43) 98805-8979, ou pessoalmente na Rua João Rogério Ribeiro Bonesi, 1100, Gleba Palhano, em Londrina.

Tiago Silva/Asimp