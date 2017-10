Artista de Rolândia exibe obras em Londrina

O Secretário de Cultura e Turismo, Fernando Pina, representou o Prefeito Doutor Francisconi na abertura da mostra do artista rolandense Edson Massucci na Biblioteca Pública Municipal de Londrina.

Massucci tem o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo. O artista desenvolve aulas com jovens rolandenses no projeto “Arte dá Vida”, que foi lançado no Museu Municipal de Rolândia e tem o patrocínio do SICOOB.

A mostra traz obras de escultura com a técnica papier-collé. A exposição prossegue até 10 de novembro, em Londrina.

NC/PMR