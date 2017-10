CMTU adequa horários e itinerários de linhas do transporte coletivo

Após estudos nos locais e atendendo a demanda de moradores de bairros, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) realizou ajustes em três linhas do transporte coletivo de Londrina. As linhas 414 – Barcelona e o carro extra da linha 904 - São Lourenço/Terminal Oeste sofreram alteração de trajeto. A linha PSIU 50 – Roseira/Centro terá mudanças no horário e itinerário.

As alterações nas linhas 414 e do PSIU 50 passam a valer a partir da próxima segunda-feira (dia 23). A mudança na linha 904, já começou na última segunda-feira (dia 16). A CMTU colocou aviso aos passageiros nas linhas e nos terminais.

O carro extra da linha 904 - São Lourenço/Terminal Oeste sofreu acréscimo de ruas no itinerário dos ônibus, saindo do terminal do Shopping Catuaí para o Terminal Acapulco. A partir dessa semana, a linha volta a passar pela Rua Fermino Barbosa e pela Rua Vianna de Carvalho, trajeto que já era feito quando o trecho da PR-445 estava interditado para obras. A mudança na rota atenderá moradores e trabalhadores do condomínio Residencial Vale do Arvoredo, que não precisarão se deslocar até a PR 445 para o embarque no ônibus.

O ônibus da linha 414 - Barcelona terá mudanças no itinerário. A partir da próxima segunda-feira (dia 23), a linha não passará pelas ruas Pedro Procópio de Oliveira e Álvaro Grotti, onde existe apenas um ponto de ônibus já atendido pela linha 428 – Residencial Vista Bela. Agora, o ônibus realizará o contorno na Avenida Clarice de Lima Castro, deixando o embarque e desembarque mais acessível aos usuários. O horário da linha não apresenta mudança.

Visando a otimização do horário e adequação do trajeto para os usuários, a linha do PSIU 50 – Roseira/Centro apresentará mudanças no funcionamento a partir do dia 23 de outubro. Devido à grande adesão dos usuários a linha 222 – Vale Azul, que desde agosto é atendida pelo SuperBus, a CMTU verificou que a linha do PSIU precisaria ser readequada. O roteiro desta linha foi encurtado e não passará por ruas e avenidas que passava anteriormente no conjunto Vale Azul. A medida não prejudicará usuários, já que tais ruas são atendidas pela linha 222 – Vale Azul – SuperBus. Com as mudanças no horário e rota, a linha ficará mais rápida em direção ao bairro Roseira, atendendo melhor aos usuários que moram nesse bairro.

Os novos horários detalhados e novos itinerários das linhas do transporte coletivo em Londrina podem ser acessadas no site da CMTU, no endereço www.cmtu.londrina.pr.gov.br, e também nos portais das concessionárias TCGL e Londrisul. Para tirar dúvidas quanto às alterações realizadas, os usuários podem entrar em contato com a companhia pelo telefone 3379-7967 ou, ainda, pelo endereço de e-mail sac.cmtu@gmail.com, junto ao Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC). Os canais de comunicação funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

N.com