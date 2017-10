Municípios aderem ao desenvolvimento sustentável

Novos municípios paranaenses se comprometeram ontem (18) com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) durante encontro com prefeitos no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Na presença do governador Beto Richa e do presidente da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), Mounir Chaowiche, prefeitos e lideranças municipais assinaram o Termo de Compromisso dos Municípios Paranaenses à Agenda 2030 da ONU.

A articulação com os municípios ocorre por meio de uma grande coalização, que reúne secretarias e organizações do Governo do Estado com o Movimento Nós Podemos Paraná, responsável por articular e mobilizar ações em prol dos ODS no Estado. O Paraná quer os 399 municípios comprometidos com as 169 metas da Agenda 2030 até o início de novembro deste ano, devendo ser o primeiro estado do mundo a promover a municipalização dos ODS.

“O comprometimento com o futuro das próximas gerações exige uma mudança de postura. É importante que os primeiros passos sejam dados e essas novas adesões de municípios paranaenses aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável demonstram que estamos no caminho certo para assegurar que nossos filhos e netos vivam num mundo cada vez melhor”, disse Richa.

Além da Sanepar, a promoção da municipalização dos ODS no Paraná conta com o esforço da Copel, Celepar, Itaipu, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos, Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Tribunal de Contas do Paraná, Assembleia Legislativa e do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná (Cedes).

Segundo o presidente da Sanepar, a implementação dos Objetivos gera uma oportunidade única para um novo modelo de desenvolvimento sustentável para o País. “A Sanepar tem como missão prestar serviços de saneamento ambiental de forma sustentável, por isso está comprometida para fazer com que os ODS sejam implementados”, disse Mounir Chaowiche.

A Sanepar assumiu, em fevereiro deste ano, a Secretaria Executiva do Movimento Nós Podemos Paraná. Entre as atribuições da pasta, estão as de coordenar as reuniões mensais do movimento, estabelecer parcerias, propor e avaliar ações de âmbito estadual para difundir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

“Temos capilaridade em todo o Estado, pois atuamos na maioria dos municípios paranaenses. Isso nos coloca frente ao desafio de fazer com que mais cidades e organizações juntem-se aos ODS. Pensar e agir a partir da própria localidade dá sentido ao movimento, que é global”, destacou Mounir.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – Há quase um ano a Sanepar assinou o termo de adesão à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que têm a função de nortear ações dos 193 países signatários das Nações Unidas, a fim de erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, respeitando os limites do planeta.

Os ODS e outras convenções mundiais fundamentam as legislações e ajudam a moldar valores comuns, adotados por instituições de todo o mundo. Os ODS entraram em vigor em 1.º de janeiro de 2016 e espera-se que sejam cumpridos até 31 de dezembro de 2030. No Paraná, o Governo do Estado formalizou adesão em julho de 2016.

AEN