Multas e débitos de trânsito já são pagos com cartões no Paraná

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou ontem (18) a Resolução 697 que autoriza a arrecadação de multas de trânsito e demais débitos relativos ao veículo por meio de cartões de débito ou crédito, com possibilidade de parcelamento. No Paraná, a facilidade já está disponível desde novembro 2016, nos bancos credenciados que oferecem a alternativa aos clientes, e em despachantes credenciados que operam pelo Banco Rendimento.

“O Paraná tem uma parceria inédita com o BB que permite pagar guias do Detran, com código de barra, usando cartão de débito de qualquer banco nos cerca de 2,3 mil terminais automáticos do Banco do Brasil. O pagamento com débito também está disponível nos 131 totens do departamento, que aceitam cartões das bandeiras Visa e Mastercard”, destaca o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.

Para usar a função de débito nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil, mesmo sem ser cliente, basta inserir o cartão no terminal do BB. Assim, o sistema vai iniciar a tela para pagamento das taxas do Detran. Será necessário inserir CPF e telefone para permitir o contato em caso de algum problema. Depois, basta usar o código de barras e fazer o pagamento pelo débito.

“É a primeira vez que um órgão público brasileiro permite pagamentos de guias com cartão multibanco desta forma, uma inovação no relacionamento com os usuários e um avanço na prestação de serviços”, disse o vice-presidente de Governo do Banco do Brasil, Júlio Cézar Alves de Oliveira.

CRÉDITO - Os pagamentos das guias do Detran em crédito, parcelados, podem ser feitos nos terminais do Banco do Brasil apenas por correntistas do banco. Na opção “pagamento”, o usuário pode escolher “débito” ou “crédito”.

Os usuários que não são clientes do BB podem parcelar multas e demais valores nos despachantes credenciados ao Detran e que operam pelo Banco Rendimento. Todos os cartões são aceitos e os débitos podem ser parcelados em até 12 vezes.

AEN