Avenida Serra da Esperança ganha faixa elevada

Quem passa pela Avenida Serra da Esperança próximo ao Supermercado Big Dog, no Jardim Bandeirantes, já pode notar que está em fase de construção uma faixa elevada. A iniciativa veio pelo vereador Felipe Prochet (PSD), que garante que no máximo em duas semanas a faixa estará em uso.

]“É um pedido antigo, acredito que ainda da outra legislatura, porém nunca saiu do papel. Desde o começo do mandato, o pessoal da região vem cobrando essa faixa, e após solicitação e conversas com a Secretaria de Obras, colocamos o projeto em execução”, explica. “É uma região com uma alta densidade residencial, e aqui tem um fluxo muito elevado de veículos. Com a obra concluída, acredito que em duas semanas, vamos estar contribuindo para a segurança do local”, conclui.

O comerciante Amauri Ribeiro (Amauri do Caldo de Cana), é morador da região e atua bem próximo ao local da construção da faixa. Para ele, será de grande valia essa obra.

“Essa avenida é muito utilizada, já que é uma via de acesso para a PR 445 e a BR 369, então o fluxo de veículos é muito grande, e sem dizer que o pessoal anda muito rápido. Colocando essa faixa, vamos resolver muitos problemas no trânsito daqui.

O proprietário do Supermercado Big Dog Jorge Shiki, conta que a preocupação com seus clientes é grande, e com essa faixa o trânsito vai apresentar melhoras.

“Nós atendemos uma grande quantidade de pessoas diariamente, e principalmente nos horários de pico o fluxo aumenta. Por ser uma descida na Avenida, a visibilidade de quem dirige e quem atravessa é muita pequena. Nós temos uma preocupação com nossos clientes, já que atendemos vários aposentados e muitas mães trazem crianças para o mercado. Com essa faixa, o transito vai apresentar melhoras e com certeza vamos ficar mais tranquilos em relação a segurança de nossos clientes”, conclui.

Henrique Reis/Jornal União