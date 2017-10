Tarde de sábado é de Londrina x Paysandu no Café

A semana que começou com vitória do Tubarão tem pela frente neste sábado (21) mais um desafio da equipe principal do Londrina Esporte Clube no Estádio do Café. Às 17h30, o Alviceleste enfrenta o Paysandu pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Um novo triunfo recoloca o LEC de vez na briga por uma vaga na Série A. Por isso, sua presença é essencial. Os ingressos estão à venda pela internet e nos tradicionais postos de venda espalhados pela cidade – veja a lista completa logo abaixo. Os bilhetes avulsos custam a partir de R$ 20,00.

Ingressos para Londrina x Paysandu:

Setor de arquibancada [Meio-ingresso promocional]:

Londrina x Paysandu: R$ 20,00

Setor coberto [Meio-ingresso promocional]:

Londrina x Paysandu: R$ 30,00

Setor torcida visitante [Meio-ingresso promocional]:

Londrina x Paysandu: R$ 20,00

Proprietário de cadeira cativa [Meio-ingresso promocional]:

Londrina x Paysandu: R$ 20,00

Sócio Tubarão

Sócio Tubarão tem acesso garantido aos jogos do Londrina no Estádio do Café, sem pagar nada a mais por isso. Para se tornar sócio, acesse www.sociotubarao.com.br ou vá ao Estádio Vitorino Gonçalves Dias [Av. Jorge Casoni, nº 1900. Vila Casoni]. O horário de funcionamento do atendimento ao sócio é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Aos sábados, das 8h às 12h. Telefone para contato: (43) 3322-9756 e (43) 3322-9691.

Estacionamento licenciado

Aos torcedores que forem sair de casa rumo ao Estádio do Café com o seu automóvel, é possível deixar o seu veículo de forma fácil e segura por um preço acessível no estacionamento licenciado pelo clube. Cada vaga de carro custa R$ 10,00. Para você que vai com a sua motocicleta, a vaga sai por R$ 5,00. O pagamento é feito em dinheiro.

Passaporte Azul

Proprietário do Passaporte Azul Brasileirão também acessa seu lugar no estádio sem pagar nada a mais por isso na Série B. Neste caso, também basta apresentar o seu Passaporte na catraca e acessar normalmente o setor para o qual fez a aquisição. As vendas dos passaportes ocorreram até maio.

Onde comprar o seu ingresso

QUIOSQUE DO TUBARÃO

Boulevard Londrina Shopping

Av. Theodoro Victorelli, nº 150. Andar térreo.

Horário de funcionamento: domingos, das 14h às 20h. Segunda a sábado: das 10h às 22h.

Telefone: (43) 3017-0555.

LOJAS KARILU

Centro | Fábrica

Av. Celso Garcia Cid, nº 836. Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Sábados, das 8h às 12h.

Telefone: (43) 3322-1470.

Shopping Quintino

Av. Quintino Bocaiúva, nº 812. Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 20h.

Telefone: (43) 3324-3112.

Shopping Com-Tour

Av. Tiradentes, nº1241. Jardim Shangri-lá A.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 21h. Domingo e feriados, das 9h às 15h.

Telefone: (43) 3347-5549.

Muffato Madre Leônia

Av. Madre Leônia Milito, nº1175 (Lojas 2 e 3). Gleba Palhano.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 21h.

Telefone: (43) 3324-2930.

Muffato Duque de Caxias

Av. Duque de Caxias, nº1200. Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 15h.

Telefone: (43) 3037-5232.

BILHETERIA ESTÁDIO VITORINO GONÇALVES DIAS

Av. Jorge Casoni, nº 1900. Vila Casoni

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Sábados, das 8h às 12h.

Telefone para contato: (43) 3322-9756 e (43) 3322-9691.

SUPERFIT SUPLEMENTUS

Av. Higienópolis, nº 210 – Loja 1. Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Sábados, das 9h às 14h.

Telefone: (43) 3344-2721.

BANCA FLAMENGO

Mercado Municipal Shangri-lá

Rua Visconde de Mauá, nº 168. Jardim Shangri-lá.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 7h às 19h. Domingos, das 7h às 13h.

Telefone: (43) 3028-6923.

ÓTICAS DINIZ

Centro

Rua Senador Souza Naves, nº 158-C. Centro

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Sábados, das 9h às 13h.

Telefone: (43) 3336-0552.

Londrina Norte Shopping

Rua Américo de Olindo Garla, nº 224. Jardim Pacaembu.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos, das 14h às 20h.

Telefone: (43) 3336-0540.

Conjunto Violim | Cinco Conjuntos

Av. Saul Elkind, nº 1760. Conjunto Violim

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Sábados, das 9h às 18h.

Telefone: (43) 3027-1555.

BILHETERIAS DO ESTÁDIO DO CAFÉ

Avenida Henrique Mansano, 889. Jardim Alpes.

Horário de funcionamento: somente nos dias de jogos, duas horas antes do início da partida.

MEU BILHETE

Acesse: www.meubilhete.com

Como comprar: crie seu cadastro, selecione o jogo desejado e proceda o pagamento.

Neste meio, as aquisições podem ser feitas por cartões de crédito, débito, Pag Seguro e boleto.

Telefone para dúvidas ou suporte: (62) 3093-5111.

ASCOM/LEC