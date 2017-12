Receita com exportação de carne suína cresce quase 16% em 2017

Volume de embarques deve fechar o ano estável, com índice semelhante a 2016, aponta relatório técnico da Expedição Suinocultura

Com mais milho disponível no mercado, a suinocultura brasileira teve à disposição insumos mais baratos para um ano de retomada. O setor deve fechar 2017 com desempenho positivo principalmente em renda. Segundo o relatório técnico da Expedição Suinocultura, somente a receita com exportação vai crescer 15,9%, passando de US$ 1,4 bilhão em 2016 para US$ 1,7 bilhão este ano. A rentabilidade para o produtor também melhorou ao longo do ano.

“A redução na oferta global de carne suína afetou as cotações, o que favoreceu o produto brasileiro. O volume de embarques permanece estável em 2017, devendo acumular alta de quase 1% em relação a 2016, mas estamos ganhando mais por tonelada exportada”, explica o gerente do Núcleo de Agronegócio Gazeta do Povo e coordenador da Expedição Suinocultura, Giovani Ferreira.

E o faturamento não melhorou apenas para a indústria. Levantamento realizado pelo projeto técnico-jornalístico aponta que o preço médio pago por quilo ao produtor subiu de R$ 3,25 no ano passado para R$ 3,83 este ano. “Em todos os estados visitados, percebemos que os suinocultores estão mais otimistas e satisfeitos com os resultados. Ao contrário do que ocorreu ano passado, quando muitos deixaram a atividade devido à alta nos custos de produção”, explica Ferreira.

Para construir o diagnóstico, a Expedição Suinocultura visitou granjas, indústrias, cooperativas e entidades representativas do setor no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Foram mais de 20 mil quilômetros percorridos entre setembro e outubro deste ano. Todos os detalhes dos roteiros de campo e informações sobre produção e mercado estão disponíveis no relatório técnico desta edição, que pode ser acessado gratuitamente no link: clique aqui.

Asimp/Expedição Suinocultura 2017