Utilidade Pública: Obra de melhoria interrompe abastecimento na região Central

O abastecimento de água na região Central de Londrina, especialmente no quadrilátero formado pelas ruas Prefeito Hugo Cabral, Sergipe, Duque de Caxias e São Salvador, será interrompido no domingo (10), para a realização de obra de melhoria na rede de distribuição. O serviço está programado para ser executado das 8h às 16h, se não chover. A normalização da distribuição de água deve ocorrer de forma gradativa durante a noite.

A Sanepar pede para que a população faça o uso racional da água, para que o sistema seja normalizado o mais rápido possível. Moradores de imóveis que possuem caixa d’água não deverão sofrer desabastecimento. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, acesse o aplicativo para celular e tablete Sanepar Mobile ou o site: www.sanepar.com.br.