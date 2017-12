Cemitério de Automóveis promove espetáculo em tributo ao cantor Noel Rosa

A Vila Cultural Cemitério de Automóveis recebe nesta sexta-feira (8) um espetáculo em tributo à obra do sambista Noel Rosa. Será a partir das 21h30, na vila cultural, localizada na Rua João Pessoa, 103-A. Os ingressos já podem ser adquiridos, antecipadamente, pelo valor promocional de R$ 10,00, nos postos de venda ou com Vinicius Gomes, pelo telefone (43) 99640-3490.

Os postos de venda são o Aragan do Sabor & Ar, que fica na Rua Aminthas de Barros, 46, no Zerão; e a Casa das Bolsas, na Avenida São Paulo, 80. Se adquiridos na portaria, no dia do evento, os ingressos custarão R$ 15,00.

O espetáculo “Noel Abraça Londrina – Um Tributo a Noel Rosa” tem direção artística de Vagner Nogueira e traz no repertório 20 sambas e marchas do cantor, interpretados por Braga Braguinha, Luiza Braga e Angela Nogueira. Haverá ainda intervenções de Juliana Barbosa, falando sobre a vida e obra de Noel, que morreu no Rio de Janeiro, em 1937, há 80 anos.

O idealizador do show é o professor universitário Marcos Hidemi de Lima, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) de Pato Branco. O professor é pós-doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Letras – Estudos Literários, da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Em seu projeto de pós-doutoramento desenvolveu o trabalho intitulado “(Des)ordem e ambiguidade em canções de Noel Rosa”.

O Cemitério de Automóveis conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

