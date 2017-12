Trailers e food trucks ocupam barragem do lago a partir deste sábado (9)

A partir deste sábado (9), cinco trailers e food trucks passarão a comercializar comidas e bebidas no final da Rua da Canoagem, nas proximidades da barragem do Lago Igapó. Além dos veículos vendedores de caldo de cana já presentes na região, haverá comércio de churros, pastel, chopp artesanal, hambúrguer e churrasco grego. A ‘feira de trailers’ será realizada todos os sábados e domingos, das 12 às 20 horas.

De acordo com um dos organizadores, Renato Vandré, a feira busca proporcionar um maior conforto para os visitantes do local. “A barragem é um local com muitos visitantes, especialmente turistas, já que é um dos cartões postais da cidade. Assim, é importante oferecer um espaço com mais atrativos e opções gastronômicas”, destacou.

A ação conta com apoio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) e também da Guarda Municipal, que reforçará a segurança durante a realização do evento.

Outras feiras gastronômicas – Com vagas esgotadas, a Praça dos Três Poderes e a Praça Nishinomyia também são lugares reservados para presença de food trucks e food bikes. Outros locais com alta procura são o estacionamento do Zerão, o entorno do Mercado Quebec, a Praça Avelino Vieira e o Lago Igapó.

Áreas como a Concha Acústica; a Praça Tomi Nakagawa; a região do Autódromo e Estádio do Café; a praça da Saul Elkind com a Elias Daniel Hatti; a praça Henry Ford; a praça da Serra da Esperança; a Praça Virgílio Magro; a Praça dos Pioneiros e o Jardim Botânico ainda têm vagas disponíveis. Mais informações sobre o edital de credenciamento podem ser obtidas junto à coordenadoria de Espaço Público da CMTU, pelo telefone (43) 3379-7941.

