Viação Garcia e Brasil Sul crescem na contramão da crise

O Grupo Garcia Brasil Sul (GBS), formado pelas empresas Viação Garcia, Brasil Sul, Princesa do Ivaí e Londrisul, lança oficialmente nesta primeira quinzena de dezembro a nova frota do Grupo. São mais de 100 ônibus e um investimento de R$ 60 milhões. Com a aquisição, a média de idade da frota será de dois anos, ficando entre as mais baixas do país.

Nesta sexta-feira, 8 de dezembro, uma carreata com 15 novos ônibus sai da garagem da empresa em Londrina, às 9h, e percorre as ruas da cidade.

Em Maringá, no período da tarde os ônibus passeiam pela cidade anunciando a frota. Entre os dias 11 e 15 de dezembro, outras carreatas serão realizadas em 10 cidades do Paraná e Santa Catarina percorrendo os Estados.

Está programado também, nesta sexta-feira (8), às 9h30, um “rapel” no edifício Julio Fugante, no centro de Londrina.

Na quarta-feira, 6 de dezembro a direção do grupo reuniu autoridades, formadores de opinião e imprensa, em um evento para apresentação dos novos ônibus e as expectativas do Grupo para 2018.

Andrea Monclar/Asimp