A beleza da vida está nos pequenos gestos de simplicidade

Viva a sua vida e abra os olhos para a beleza que existe à sua volta

Os conceitos sobre beleza e felicidade variam muito de acordo com a maneira que cada pessoa vê a vida, ou do momento que está vivendo. Basta observar quem está apaixonado, tudo fica lindo e vibrante ao seu redor. As mesmas paisagens adquirem um colorido diferente e o simples cantar de um pássaro tem um novo sentido.

Concordo com quem defende que, a beleza da vida está escondida nas coisas simples, descomplicadas. Normalmente as pessoas mais simples descobrem isto no dia a dia, e são felizes com o que tem e onde estão.

O que é ser feliz?

Há quem diga ainda que as coisas mais bonitas da vida venham do interior de cada um. As palavras simples, sinceras e significativas; o sorriso espontâneo, o brilho dos olhos.

Outros dizem: “Bonito mesmo é um dia de sol depois da noite chuvosa; ou as noites enluaradas de verão, na qual quase todos passeiam e se divertem. Bonito é procurar estrelas no céu e dá-las de presente a um amigo, namorado, filho, neto. É brincar com um simples raio de sol que fende a janela ou atravessa a fresta no telhado, enchendo de alegria à vida da gente”. Aliás, por muitas vezes, deixamos de prestar atenção no próprio sol e admirar sua beleza, mas um raio de sol que insiste em vibrar, não há quem não o veja, não se encante e brinque com ele e isso é belo.

Mas, a beleza da vida não para por aí. Bonito é chorar quando sentir vontade e deixar as lágrimas rolarem sem vergonha ou medo de críticas. É gostar da vida e deixar-se embalar por um sonho ainda que este nunca deixe de ser só um sonho. É ver a realidade do hoje, sem nunca ser extremista e acreditar na beleza de todos os acontecimentos; vendo neles as marcas do autor da vida. É a gente continuar sendo gente em qualquer situação, também nos momentos difíceis e principalmente nesses, e ser quem somos, vivendo bem todos os dias desta bonita vida que temos.

Veja a beleza da vida

Hoje refleti sobre a beleza da vida e resolvi escrever, pois essa é, também, uma forma de eternizar a beleza das descobertas. Tomara que a leitura deste texto desperte em você o gosto e o prazer de viver.

O fato é que, por trás de cada acontecimento, por mais simples que seja, esconde-se a beleza e a preciosidade da arte de viver.

“Viver e não ter a vergonha de ser feliz / Cantar e cantar e cantar / A beleza de ser um eterno aprendiz… / Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será / Mais isso não impede que eu repita: É bonita, é bonita e é bonita”. (Gonzaguinha)

Dijanira Silva - Missionária da Comunidade Canção Nova, desde 1997, Djanira reside na missão de São Paulo, onde atua nos meios de comunicação. Diariamente, apresenta programas na Rádio América CN. Às terças-feiras, está à frente do programa “De mãos unidas”, que apresenta às 21h30 na TV Canção Nova. É colunista desde 2000. Recentemente, a missionária lançou o livro “Por onde andam seus sonhos? Descubra e volte a sonhar” pela Editora Canção Nova.