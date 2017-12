Concurso de Bolsas no Colégio Londrinense

O Colégio Londrinense realiza neste sábado, a partir das 9h, mais uma edição do Concurso de Bolsas, uma ação em parceria com o Sistema Anglo de Ensino, para alunos da 3ª série e de cursos pré-vestibulares de Londrina e região, para ofertar bolsas integrais e parciais no ano de 2018.

Poderão participar todos os interessados que cursaram em 2017 a 3ª série do Ensino Médio ou um curso pré-vestibular. As inscrições devem ser realizadas no site www.qualidadelondrinense.com.br até às 14h de amanhã, dia 08 de dezembro. Não serão aceitas inscrições por outra via ou fora do prazo. No formulário de inscrição, o aluno deve optar pela premiação no Med Smart Anglo (período integral) ou no Extensivo Anglo Londrinense (período matutino). A inscrição e a participação são gratuitas.

A prova presencial, com 50 questões, que será aplicada no dia 09 de dezembro de 2017, das 9h às 13h, no Anglo Londrinense na Rua Itararé, 10. É necessário que o aluno chegue ao local com 30 minutos de antecedência, com documento de identificação, lápis, caneta e borracha. O resultado final será divulgado no dia 12 de dezembro (terça-feira) às 16h no site www.qualidadelondrinense.com.br.