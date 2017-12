Mutirão ajuda empreendedores de Londrina a formalizarem seu negócio

Ação gratuita acontece neste sábado no Shopping Boulevard

Para ajudar microempreendedores e empreendedores individuais a começarem 2018 com o pé direito, estudantes do curso de Ciências Contábeis da Unopar farão neste sábado, dia 9 de dezembro, das 10h às 12h e das 14h às 16h, na unidade Boulevard (Av. Theodoro Victorelli, 150, Jd. Helena, Piso Superior, Londrina/PR), um mutirão gratuito visando orientar a comunidade sobre o processo de formalização de empresas e microempresas.

A ação é uma iniciativa do Escritório Técnico do Curso de Ciências Contábeis (ETCC), criado com a finalidade de proporcionar aos alunos a aprendizagem na prática. Além de ajudar quem precisa se formalizar, eles também tirarão dúvidas sobre modalidades de investimento como tesouro direto, previdência privada, poupança, entre outros.

Conhecida por concentrar os cursos gerenciais da Unopar, a unidade Boulevard fica instalada no piso superior do Shopping Boulevard, na zona leste de Londrina, em um espaço amplo com dois andares, mais de dez salas de aula, além de laboratórios e biblioteca.

Tiago Silva/Asimp