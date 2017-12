Município retoma convênio com programa da Polícia Militar de prevenção às drogas e violência

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati assinou, ontem (7), termo de convênio entre o Município e a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária (SESP/PR). A iniciativa vai permitir que 85 escolas da rede municipal participem do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), desenvolvido pela Polícia Militar (PM). O termo de convênio também foi assinado pela secretária municipal de Educação, Maria Tereza de Moraes, e pelo comandante geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Maurício Tortato.

O Proerd será implementado em Londrina no ano letivo de 2018, e as ações serão desenvolvidas com cerca de 5.500 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. Através de encontros semanais, divididos em 10 lições, o programa ensina as crianças a reforçarem sua autoestima, lidar com as tensões, resistir às pressões dos companheiros e da mídia, além de desenvolver a civilidade. Ao final do curso, os alunos terão uma formatura, com entrega de prêmios aos que mais se destacarem, e certificados para todos os participantes.

Para o prefeito de Londrina, retomar o programa na rede municipal de ensino é a maneira mais efetiva de prevenção ao uso de drogas e à violência. “Quem é pai e mãe sabe muito bem que, quando seu filho te fala alguma coisa, aquilo toca profundamente. E é isso que nós queremos, educar e levar informação às nossas crianças, e disseminar essa cultura de paz e de prevenção ao uso das drogas em todas as famílias da cidade de Londrina”, afirmou.

Marcelo contou que, em sua experiência como médico, presenciou muitas situações tristes provocadas pelo uso das drogas. “O problema das drogas não é só da família que tem um usuário no seu meio, pelo contrário, é um problema de toda a sociedade. De uma maneira ou de outra você pode, eventualmente, ser atingido pelo que as drogas geram. Como médico, já vi filhos que batem nas mães, servidor público que perdeu o emprego e a família, jovens que perderam a vida. Não podemos fechar os olhos contra isso, é uma realidade que acontece em todos os lugares, e em Londrina também. E se não há recursos para tudo, o gestor e o poder público têm que eleger algumas prioridades. E podem ter certeza, de que esse programa é uma das prioridades da nossa administração”, ressaltou.

Na solenidade, o coronel Tortato apontou que o Proerd teve início no Paraná no ano 2000, quando foi implementado pela Polícia Militar. “Desde então, passamos a atuar em parceria com os municípios, educadores e secretarias de educação, no verdadeiro foco da segurança pública. Um investimento absolutamente importante que hoje, em todo Estado, se traduz em quase 1 milhão e 600 mil crianças que se formaram no Proerd”, lembrou.

O comandante geral da PM no Paraná considera que o programa é a iniciativa mais consistente na prevenção ao uso de drogas ilícitas e à violência. “Só por isso ele tem um valor por si só. E para a Polícia Militar, ele abre a oportunidade de não sermos vistos apenas em situações de urgência e emergência, mas nos qualifica pela atuação em jovens, crianças e adolescentes, que aprendem a respeitar a sociedade a partir daquilo que é mais institucional: a educação e a segurança”, citou.

A secretária municipal de Educação explicou que, anualmente, o Município irá investir cerca de R$200 mil reais no Proerd. De acordo com Maria Tereza, futuramente esse montante vai representar um ganho incalculável. “Desse valor, outros milhões iremos economizar nas próximas gerações em políticas de saúde e segurança pública, porque vamos colocar na pauta de cinco mil famílias de Londrina a questão de droga e violência. Esse projeto é sensacional, porque você consegue mobilizar as pessoas, construindo uma relação de afeto e confiança com a Polícia Militar. Como professora, sei que os alunos aguardam ansiosos os instrutores. É um projeto que estamos muito felizes de assinar, é um convênio que nos dá muito orgulho, porque mostra que estamos no caminho certo”, contou.

O Tenente Coronel Lanes Randal Prates, que comanda o 2º Comando Regional da Polícia Militar, destacou que há dez anos Londrina não contava com o Proerd nas escolas municipais. “Londrina nesse momento recupera o maior programa de prevenção que nós poderemos ter. Parabéns ao prefeito, à Câmara Municipal e à secretária de Educação, porque esse é um marco. Londrina, com a coragem que o prefeito tem, toma outra dimensão: a da prevenção e da integração”, frisou.

O presidente da Câmara Municipal, Mário Takahashi, atuou diretamente na articulação para que a Prefeitura firmasse o convênio com o governo do Estado. Para o vereador, o Proerd contribui para a melhora na educação municipal porque ensina para os alunos muitas questões de cidadania. “Isso melhora o comportamento dos alunos na escola e no ambiente familiar, ensinando como evitar as drogas e as más companhias. Com essa formação, os alunos se tornarão exemplos de boas ações nas vizinhanças e podem colaborar com a melhoria da qualidade de vida na cidade”, pontuou.

Dentre as autoridades presentes, estiveram na solenidade o comandante geral do Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária (BPEC), tenente-coronel Ronaldo de Abreu; o comandante da 4ª Cia do Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária, capitão Josmar Francisco Moreira; secretário municipal de Defesa Social, Evaristo Kuceki; entre outros. Compareceram ainda gestores e representantes das escolas municipais que receberão o Proerd, da Guarda Municipal Escolar Comunitária e de organizações não governamentais.

Como funciona – O Proerd é a adaptação brasileira do programa norte-americano Drug Abuse Resistence Education (D.A.R.E.), que surgiu em 1983. No Brasil, o programa foi implantado em 1992, pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, e hoje é adotado em todo o país.

Um dos principais objetivos do Proerd é prevenir quanto ao uso de drogas não só entre os estudantes, mas também na comunidade escolar. Assim, os alunos aprendem maneiras de dizer não às drogas, bem como competências sociais e ferramentas psicológicas, dentre elas, como ser seguro, conviver com estresse, ter empatia e tomar decisões.

Em Londrina, o Proerd será executado em todas as escolas do Ensino Fundamental da rede municipal. As dez lições serão ministradas aos estudantes por um policial militar, com a presença do professor em sala de aula, utilizando a cartilha do programa como material de apoio. Além de drogas ilícitas, o programa discute também o uso de substâncias como o álcool e o cigarro.

O convênio firmado entre a Prefeitura e o governo do Estado tem duração prevista de 60 meses. O documento prevê que o Proerd poderá ser estendido aos alunos da Educação Infantil e do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental, caso haja disponibilidade.

Segundo a instrutora do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, soldado Sílvia, inicialmente quatro policiais militares irão conduzir o trabalho nas escolas municipais de Londrina. “As aulas serão aplicadas uma vez por semana, com duração de 50 minutos cada. O programa completo é composto por dez aulas, com base na cartilha que os alunos irão receber. O foco do Proerd é a prevenção ao uso indevido de drogas, com alerta sobre os malefícios causados na saúde física e mental das pessoas”, contou.

Além dos alunos, o Proerd também envolve as famílias, com tarefas que demandam a discussão dos assuntos aprendidos em sala de aula. “Os pais e familiares são convidados a comparecer, já que as aulas são abertas para eles. E em casa, os alunos têm como dever abordar esses assuntos com seus pais e responsáveis, o que chamamos de Família Proerd”, afirmou a soldado Sílvia.

A instrutora explicou que, ao final das dez lições, os estudantes fazem uma redação onde deverão expor o conteúdo que aprenderam durante o programa. Após o encerramento das aulas, é realizada uma formatura, com premiação especial aos que se destacarem, e certificados para todos os alunos.

