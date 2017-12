Museu sedia Salão de Arte Fotográfica

O Museu Histórico de Londrina sedia a partir deste sábado (9) o XXI Salão Nacional de Arte Fotográfica ? Foto Clube Londrina ? 2017, exposição que conta com a participação de associados de fotoclubes brasileiros e fotógrafos avulsos. Os autores dos três melhores trabalhos serão premiados com troféu, medalha e diploma. A abertura da mostra será neste sábado (9), às 20 horas, no Museu. A exposição fica aberta ao público até fevereiro de 2018 e comemora os 46 anos de atividades do Foto Clube de Londrina, que construiu uma história de exposições, palestras, cursos, concursos e difusão da fotografia.

AGU