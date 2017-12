Grêmio chega a Dubai para disputa do Mundial de Clubes

Com a recepção de dezenas de torcedores, a delegação Tricolor desembarcou em Dubai para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA. Por volta das 23h, chegou o primeiro grupo proveniente de Londres, no Reino Unido.

Cerca de 30 minutos depois foi a vez do segundo grupo, vindo de Frankfurt, na Alemanha, desembarcar em solo árabe. Ao todo foram mais de 30 horas entre voos e aeroportos.

Gremistas residentes em Dubai e aqueles que vieram para apoiar o Grêmio nos jogos, foram premiados com a chegada da delegação no final da noite desta quinta-feira. Os torcedores gremistas aproveitaram para tirar fotos e passar mensagens de apoio aos atletas.

Além disso, os torcedores não deixavam, claro, de parabenizar os atletas pela conquista do Tricampeonato da América que credenciou o Grêmio para a disputa do Mundial como representante da Conmebol.

Após a chegada, a delegação encarou mais 1h45min de estrada até Al Ain, onde o clube permanecerá concentrado até sua estreia nas semifinais da competição contra o vencedor de Pachuca, do México e Wydad Casablanca, do Marrocos.

Nesta sexta à tarde, o Grêmio treina pela primeira vez nos Emirados Árabes. Será no estádio Tahnoun Bin Mohammed, em Al Ain, pertencente ao clube homônimo à cidade.

ASCOM/Grêmio