Prefeito Marcelo Belinati solicita que área do Moringão seja doada ao Município

O ginásio é localizado em terreno estadual; documento com o pedido foi entregue ao governador Beto Richa

Desde 1972, ano em que foi inaugurado, o Ginásio de Esportes Professor Darci Côrtes, conhecido com Moringão, ocupa área em terreno de propriedade do Estado do Paraná. E nesta semana, o prefeito Marcelo Belinati solicitou, via ofício, que a área do Moringão seja cedida ao Município. O governador Beto Richa recebeu o pedido ontem (6), e a expectativa é que o projeto de lei formalizando a doação seja encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado ainda este mês.



Para o prefeito de Londrina, a doação do Estado ao Município vai regularizar definitivamente a situação do ginásio, que foi construído pela Prefeitura com recursos municipais. “Isso gerou inúmeros problemas para a Prefeitura ao longo dos anos. Eu conversei com o governador, ele se sensibilizou com a solicitação e está encaminhando um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, doando em definitivo aquele terreno onde hoje se localiza o Moringão, para o município de Londrina”, explicou.



O prefeito agradeceu a recepção do governador, que deverá efetuar a doação do terreno após o projeto de lei ser aprovado na Assembleia Legislativa. “Para conseguir melhorias, recursos para reformar, ampliar e deixar o ambiente do ginásio cada vez mais agradável e seguro, precisamos ter o domínio da área. Agradeço ao governador Beto Richa e toda a equipe do governo do Estado pela sensibilidade em ceder, em definitivo, o terreno onde fica o ginásio do Moringão para a Prefeitura. Moringão que já foi palco, e continua sendo, de inúmeros eventos esportivos de todas as modalidades, de shows, formaturas, ou seja, faz parte da história da nossa cidade”, ressaltou.



Segundo o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Fernando Madureira, o projeto de lei é muito importante, pois a transferência viabiliza grandes reformas no espaço e evita vários entraves burocráticos. “Pequenas reformas já foram feitas, como a troca de portas de incêndio. Agora enviamos um projeto, via Copel, para melhorar a iluminação; emenda parlamentar para trocar o teto e análises de estrutura. Mas, para grandes melhorias, nós precisamos que o Município seja o responsável legal pelo ginásio”, explicou.



Há 45 anos o Moringão é palco de eventos esportivos, como jogos de Ligas Nacionais de Handebol, Basquetebol, Voleibol e Futsal; Jogos Escolares; Jogos da Juventude; campeonatos; além de receber shows e festivais. Somente em 2017, cerca de 30 eventos foram realizados no ginásio, entre eles os campeonatos brasileiros de Karatê e de Taekwondo; os paranaenses de Jiu Jitsu e de basquetebol e, ainda, espetáculos que são sucesso de público, como o Aplause, que existe há 28 anos na cidade e lotam as cadeiras do Moringão. “Com a aprovação do projeto e as reformas realizadas, os eventos serão feitos de forma mais facilitada e vários outros eventos de grande porte poderão entrar na agenda. Não podemos esquecer que o Moringão é um dos principais espaços de esporte e lazer da cidade de Londrina e a população é sempre bem-vinda”, concluiu Madureira.



Moringão

O ginásio tem capacidade para receber aproximadamente 6mil pessoas, contendo cadeiras em toda a sua arquibancada, com espaços reservados para cadeirantes e obesos. O espaço possui, ainda, 10 banheiros masculinos; 10 banheiros femininos; dois banheiros para pessoas com deficiência; 15 cabines para imprensa; um camarote; quatro vestiários; dois placares eletrônicos e 12 climatizadores.

N.Com