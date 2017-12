Londrina: Lojas de rua abrem até mais tarde neste sábado

Neste sábado (9), o comércio de rua funciona das 9 às 18 horas. Já no domingo permanece fechado e retoma o atendimento na segunda-feira das 9 às 22 horas. Vale ressaltar que as lojas de rua atenderão em horário especial até 24 de dezembro.

Shoppings



Nos grandes shoppings da cidade o funcionamento será das 10 às 22 horas no sábado. No domingo, dia 10 a praça de alimentação e lazer abre das 11 às 22 horas e as lojas funcionam das 14 às 20 horas.

A partir do dia 11 de deste mês alguns shoppings da cidade também vão atender em horário diferenciado durante o período pré-natalino.

De 11 a 23 de dezembro as lojas dos shoppings Boulevard e Londrina Norte funcionarão das 10 às 23 horas de segunda a sábado. No Catuaí, o horário estendido começa no dia 12 e no Royal Plaza tem início no dia 14 de dezembro. No domingo (17), o atendimento das lojas será das 14 às 20 horas, com exceção do Boulevard onde funcionarão das 12 às 20 horas. Nas vésperas de Natal e Ano Novo, dias 24 e 31, as lojas dos quatro shoppings funcionam das 10 às 18 horas. Já nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, os shoppings estarão fechados, porém, no Boulevard, é facultativa a abertura das operações de lazer.

O Shopping Aurora manterá atendimento em horário normal, das 10 às 22 horas.

Asimp/Acil