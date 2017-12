Prova Pedestre Cidade de Londrina será neste domingo

Cerca de mil corredores estão garantidos. Novidade é o retorno do tradicional percurso “Volta de Londrina”

Está chegando a hora dos amantes de corridas invadirem as ruas de Londrina novamente para mais uma grande celebração. A 16ª edição da Prova Pedestre Cidade de Londrina – Prova Móveis Brasília/Caixa, evento que faz parte do calendário oficial de comemorações do aniversário da cidade, acontece neste domingo em clima de muita festa. A largada acontece a partir das 8 horas, no aterro do Lago Igapó.

A prova de rua mais tradicional de Londrina reunirá desta vez aproximadamente mil participantes, a maioria londrinense. Mas há registros de participantes do interior de São Paulo, Belo Horizonte e até do Rio Grande do Sul.

A edição deste ano voltará a ter percursos de 4 e 10 quilômetros. Mas a grande novidade para 2017 é o retorno do percurso que ficou conhecido como “Volta de Londrina”.

Os três primeiros colocados de cada prova no geral (masculino e feminino) serão premiados com aparelhos celulares da marca Samsung. Todos os corredores que completarem a prova levarão para casa medalha de participação.

“Trabalhamos muito nos últimos meses para que tudo isso fosse possível. A volta do percurso tradicional sempre foi um desejo nosso também. Teremos uma bela estrutura à disposição dos participantes, com tendas de frutas e sucos, de massagem, entre outros. Tenho certeza que será novamente um grande evento, uma celebração do esporte e uma homenagem à nossa cidade”, comentou Gilberto Miranda, organizador da prova.

A largada está programada para as 8 horas, em frente ao aterro do Lago Igapó (Rua Joaquim de Mattos Barreto), onde também acontece a tradicional concentração pré-corrida.

A 16ª edição da Prova Pedestre de Londrina conta com patrocínio máster da Caixa Econômica Federal, Governo Federal/Ministério do Esporte, Móveis Brasília e Mocian, patrocínio da OAB/CAA Londrina, apoio da CMTU, Prefeitura de Londrina, Projeto Londrina Atletismo, Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Rafael Souza/Asimp