Público lotou a Praça Pio XII para assistir ao início das festividades, o presépio vivo e a chegada do Papai Noel em Ibiporã. Programação segue até o dia 22 de dezembro

A festa de abertura do "Natal é Paz" 2017, ontem (quinta-feira, 07/12), lotou a Praça Pio XII, em Ibiporã. O público se emocionou com o presépio vivo e os personagens da cena do Natal, e festejou a chegada do Papai Noel, com direito a flocos de neve, muita música, fogos de artifício e a bela decoração que iluminou toda a praça e encantou as famílias.

A cerimônia de abertura marcou o início da programação artística de Natal na praça, que vai até o dia 22 de dezembro. A realização é da Prefeitura de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e APMIF, com o apoio da Secretarias de Obras e do Trabalho, SAMAE, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outros parceiros.

Hoje (sexta) e amanhã (sábado), a música no palco iniciará somente às 21h30. A atração de hoje (08/12) é com o grupo Gedeões da Fé, que apresentará músicas de Natal e no sábado alguns de seus integrantes comporão os personagens do presépio vivo.

Aliás, grupos que queiram representar os personagens do presépio em algum dos dias (pelo período de uma hora) podem procurar a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo ou ligar para os telefones: 3178-0215, 3178-0216. Estamos precisando e serão todos bem vindos!

Ontem, os personagens da Sagrada Família, os pastores e os magos do Oriente foram representados pelo Curso de Teatro e o pessoal da Secretaria de Cultura e Turismo. Parabéns a todos pela decoração singela do local e o figurino.

O show que fechou a noite foi com o grupo vocal Apocalipse, da Igreja Assembleia de Deus, de Londrina. O Papai Noel agora estará todas as noites na casinha. Venha conferir a bela decoração que foi preparada para a sua casa e fazer visita ao Papai Noel.

Jaime Kaster/Asimp/PMI

