Prefeitura convoca aprovados em concurso

Para agregar mais profissionais prestadores de serviços à população, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, está convocando os aprovados no concurso nº 041/2016 para o cargo de técnico de gestão pública – assistência de gestão e os aprovados no certame n.° 172/2015 para os serviços de motorista, psicologia e gestor social (serviço social).

A convocação foi publicada no Jornal Oficial do Municípo na última quinta-feira (7), edição nº 3.403. Os dois motoristas, três psicólogas, nove gestores sociais e 21 técnicos de gestão pública devem se apresentar para a aceitação da vaga, na quarta-feira (13), às 13h30, no auditório da Prefeitura de Londrina, localizado na Avenida Duque de Caxias, nº 635, 2º andar. Aqueles que não comparecerem terão dois dias úteis, a contar de quarta-feira, para se apresentarem na Diretoria de Desenvolvimento Humano, da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), das 12h às 18h. Quem não comparecer será automaticamente desclassificado do concurso.

Após a apresentação dos novos profissionais, eles serão encaminhados aos exames médicos de admissão e terão dois dias úteis para agendarem a perícia médica admissional. Após o período de exames admissionais os mesmos devem tomar posse do cargo público e iniciar seus trabalhos até o início de fevereiro de 2018.

Os convocados serão destinados aos trabalhos realizados na Secretaria Municipal de Assistência Social, mais especificamente no atendimento dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS Sul A, CRAS Oeste B e CRAS Rural.

