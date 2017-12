Concerto marca entrega do piano de cauda do Ouro Verde

Na próxima quinta-feira, dia 14, o piano de cauda doado à UEL pelo casal Yoshii será entregue oficialmente com um concerto da Orquestra Sinfônica da UEL. O solista convidado é o pianista paranaense Luiz Guilherme Pozzi, que executará a Ballade nº 4, de Chopin e o Concerto para Piano e Orquestra nº 21, de Mozart. A apresentação começa às 20h30, com regência do Maestro Alessandro Sangiorgi.

Doutor em Performance em Piano pela Universidade de São Paulo (USP), Pozzi realizou sua Pós-Graduação, na Áustria e Mestrado na Unicamp. Atualmente, leciona piano e música de câmara na Escola de Música do Estado de São Paulo e conduz a cátedra de piano erudito da Faculdade Santa Marcelina. Premiado em vários concursos, recentemente, seu CD com a Sonata nº 5 de Brahms e Sonata em Si menor de Liszt, ganhou a categoria revelação no 26º Prêmio da Música Brasileira.

O evento contará com a presença do casal Atsushi e Kimiko Yoshii, doadores do Yamaha CFX Grand Piano, além da reitora da UEL, Berenice Quinzani Jordão, autoridades e convidados. Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) e estarão à venda à partir da próxima terça-feira (12), na bilheteria do Teatro Ouro Verde (entre o meio dia e às 20 horas).

AGU