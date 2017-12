DER agenda audiência pública para apresentar obras na PR-445

A população de Londrina e região terá a oportunidade de conhecer, no dia 21 de dezembro, o projeto de obras de duplicação e restauração da PR-445. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) confirmou nesta sexta-feira (08) a audiência pública que detalhará os principais serviços que serão executados na rodovia. A audiência será realizada na sede do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR).

As obras contemplam a duplicação de 15,2 quilômetros no trecho entre o Distrito de Irerê (km 50) e Londrina (km 65,2). Além da duplicação, estão previstas a construção de trincheiras e viadutos nos acessos de Coroado, Cegonha e Irerê, construção e alargamento de pontes, muros de contenção, entre outras melhorias. O valor orçamentário das obras está em fase de conclusão e deve ser divulgado em breve.

Mais detalhes do projeto estão disponíveis para consulta no site do DER. Para acessar clique AQUI.

SERVIÇO

Evento: Audiência Pública – Proposta do projeto de obras de duplicação e restauração da PR-445.

Data: 21 de dezembro de 2017.

Horário: 14h

Local: Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR)

Endereço: Rodovia Celso Garcia Cid (PR-445), km 70.

Realização: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR)

AEN