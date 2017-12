Unopar oferece vagas remanescentes do Fies

Iniciativa do Ministério da Educação visa preencher vagas restantes do 2º semestre de 2017

As unidades da Unopar em Arapongas, Bandeirantes, Cascavel, Londrina e Ponta Grossa anunciam que estão com vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa do Ministério da Educação destinado a financiar cursos de graduação em instituições particulares de ensino superior. Para se candidatar, os interessados devem ter participado em qualquer uma das últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, obtido média das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação, além de possuir renda familiar bruta per capita de até três salários mínimos.

As informações referentes ao processo de seleção para as vagas remanescentes do Fies assim como o calendário de inscrições podem ser consultados na página do MEC, pelo link http://portal.mec.gov.br ou em qualquer unidade da Unopar.

Vestibular Solidário

Em dezembro, quem participar do vestibular da Unopar estará ajudando famílias carentes. A taxa de inscrição foi substituída pela doação de 1kg de alimento não perecível, que será encaminhado para instituições beneficentes. As próximas provas acontecem nos dias 9 e 16 de dezembro, e as inscrições podem ser feitas pelo site www.vestibularja.com.br ou na unidade mais próxima.

Vestibular Solidário | Unopar

Dias: 9 e 16 de dezembro de 2017

Horário: 9 às 15h

Inscrição: 1kg de alimento não perecível

Informações:

Arapongas – (43) 3172-7564

Bandeirantes – (43) 3542-6035 e whatsapp (43) 99987-7394

Cascavel – (45) 3322-9027

Londrina – (43) 3371-7805

Ponta Grossa – (42) 3220-9997

Tiago Silva/Asimp