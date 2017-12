"Personal Trainer das Celebridades", Marcelo Santana promete deixar Wendy Tavares com corpo impecável no Carnaval

O educador físico e fisiculturista Marcelo Santana, conhecido como o "Personal Trainer das Celebridades", promete deixar a aluna Wendy Tavares com o corpo impecável no Carnaval de 2018, no qual a morena será destaque de chão da X-9 Paulistana.

"Ser responsável pela preparação da Wendy está sendo um grande desafio pois sei o tamanho da visibilidade do Carnaval. Uma periodização foi feita antecipadamente para não cometermos loucuras e tudo sair conforme o programado. Aproveitando bem as curvas que já vem do natural da Wendy, fizemos há dois meses um trabalho de ganho de massa magra (músculo) para deixá-la com mais estrutura no 'shape' e assim quando fosse chegando perto do Carnaval apertarmos a dieta, que é um trabalho da sua nutricionista, e preservar o máximo de músculo possível para garantir densidade e definição", explica Marcelo Santana.

"Ainda estou 'lapidando' o corpo dela, corrigindo alguns pontos e dando ênfase em outros para buscar simetria e garantir equilíbrio tanto nos membros inferiores quanto nos superiores. Os admiradores e fãs da Wendy podem esperar a musa na sua melhor forma física, com curvas e muita definição muscular, no melhor estilo 'mulher brasileira'", destaca o "Personal Trainer das Celebridades".

"Deixo tudo nas mãos do Marcelo. A responsabilidade é dele de me deixar bem para o Carnaval (risos)", exalta Wendy Tavares.

Vale lembrar que o apelido de Marcelo Santana é "Meu Malvado Favorito". Tudo porque ele tem a figura do personal trainer 'malvado', cara de mal, que coloca todo mundo para ralar, mas que é querido porque essa 'maldade' que se reverte em resultados incríveis dos seus alunos.

