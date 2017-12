Ela conseguiu: Renata Spallicci leva o nome do Brasil ao pódio

Renata Spallicci é vice-campeã no maior torneio de fisiculturismo do mundo, o WBFF Atlantic City ProAm em Atlanta nos Estados Unidos.

Ela que sofria bullying na infância e hoje é chamada de "Executiva Sarada" por seu corpo impecável, não parou mais. Depois que decidiu ser fitness há 4 anos, logo após 2 anos encarou os palcos e já na sua primeira participação e ficou entre as 5 primeiras colocadas no mundial do WBFF em Londres, na Inglaterra, e ainda recebeu o convite para ser embaixadora da WBFF no Brasil junto com figuras importantes como a ex-BBB Michelly Crisfepe.

Renata é empresária, dona de uma fabrica de remédios, escritora, blogueira, empreendedora e coach, ela encontra tempo para ser modelo, atleta profissional e ainda conseguir estar no alto padrão para ter conquistado a vaga para esse grande torneio internacional.

Renata Spallicci também lançou o "Fit do Bem", movimento criado para inspirar pessoas pela busca de uma vida plena, mais saudável e com propósitos. O objetivo do projeto é unir pessoas que compartilham de um mesmo estilo de vida por uma causa social. A primeira edição do movimento aconteceu em uma manhã ensolarada de domingo. No dia 9 de outubro de 2016 o parque Burle Marx, em São Paulo, foi palco de um evento fitness envolvendo aula de dança, treinamento funcional e duas pequenas palestras motivacionais. A atração mobilizou aproximadamente 800 pessoas entre adultos e crianças. Renata Spallicci sempre teve em mente que para gerar transformação e mudanças é preciso começar em si mesma e influenciar os que estão ao seu entorno, como seu bairro, por exemplo. Por isso o "Fit do Bem" tem como prioridade beneficiar projetos sociais das regiões do Morumbi e Panambi. Neste primeiro evento, as ONGs selecionadas foram o próprio parque Burle Marx e Pró-Saber SP. O Burle Marx é o único parque público de São Paulo que não é administrado pela prefeitura da cidade, mas sim por uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), a Fundação Aron Birmann. Já o Pró-Saber SP leva com maestria educação de qualidade para 175 crianças da comunidade de Paraisópolis.

