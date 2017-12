Alunos de Design revitalizam escola pública de Londrina

Ação faz parte de um projeto de extensão da Unopar

As crianças que estudam no Centro Educacional Infantil Governador José Richa, localizado na zona norte de Londrina, tiveram uma surpresa ao chegar à escola nesta semana. Dois ambientes da unidade foram revitalizados com o auxílio de estudantes de Design de Interiores da Unopar. A ação faz parte de um projeto de extensão do curso, que visa à utilização de materiais de descarte na fabricação de pisos, revestimentos e mobiliários.

No processo de revitalização, o espaço externo da escola, que antes era ocioso, ganhou uma praça infantil com a instalação de bancos de pallets, e uma área interna foi transformada em sala de leitura, com mesa para televisão, sofá, platô principal e de leitura, sapateira, divisória de ambientes, painel decorativo de parede e nichos. Além disto, também foi confeccionado um tapete de trama de mangueira de incêndio para melhor conforto das crianças, e produzidas almofadas e pufes com restos de tecidos doados por fábricas de vestuário e ursos de pelúcia. Para segurança dos alunos, o acabamento dos materiais foi feito com tinta à base d'água, não tóxica.

"A missão deste projeto é proporcionar soluções que alterem o ciclo de vida dos produtos através do reaproveitamento e beneficiamento de materiais descartados, agregando valor ambiental, social e econômico", explica a professora Damares Carvalho, responsável pela atividade dos acadêmicos da Unopar.

Tiago Silva/Asimp